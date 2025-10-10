Advertisement
Ayushmann Khurrana और Rashmika Mandanna की हॉरर-कॉमेडी फिल्म का नया सॉन्ग आउट, केमिस्ट्री देख इंप्रेस हुए फैंस!

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म Thamma का एक और गाना मेकर्स द्वारा आज रिलीज कर दिया गया है. इस सॉन्ग में दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:04 PM IST
हॉरर\कॉमेडी फिल्म Thamma इस साल 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म से आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. वहीं कुछ समय पहले इस फिल्म के दो गाने रिलीज किए गए थे, जिसे फैंस से खूब प्यार मिला था. लेकिन अब फिल्म की टीम ने आज यानी 10 अक्टूबर को मूवी का एक और सॉन्ग आउट कर दिया है, जिसमें दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. 

 

रश्मिका मंदाना का पोस्ट
फिल्म Thamma के इस गाने का वीडियो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘सदियों से चली आ रही एक प्रेम कहानी अब एक रोमांटिक रूप में सामने आती है. #RaheinNaRaheinHum सॉन्ग रिलीज हो गया है. 21 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में #Thamma के साथ एक खूनी प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं.’

सिंगर सौम्यदीप सरकार 
फिल्म के इस गाने की बात करें तो सॉन्ग की शुरुआत में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना एक दूसरे से बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पर बस स्टैंड पर अलविदा कहते हैं. इस गाने की मेलोडी फैंस को काफी पसंद आ रही है. वहीं सिंगर सौम्यदीप सरकार की मीठी आवाज ने इन लिरिक्स में जादू डाल दिया है. इस फिल्म का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो कि अब फाइनली खत्म होने वाला है. वहीं एक्टर आयुष्मान खुराना की ये पहली फिल्म होगी जो दिवाली पर रिलीज होने जा रही है.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

