'थामा' के सेट पर आयुष्मान खुराना ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के तोड़े ‘दांत’, बाद में मांगी माफी

अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपनी हालिया रिलीज़ फिल्म 'थामा' के सेट पर ऐसी गलती कर दी थी कि उन्हें नवाजुद्दीन से हजारों बार माफी मांगनी पड़ी थी. नवाज ने भी पूरा किस्सा सुनाया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:02 PM IST
बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'थामा' रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इसने पूरी दुनिया में अब तक 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.  

फिल्म में नवाजुद्दीन विलेन का किरदार निभा रहे हैं. आयुष्मान और नवाजुद्दीन ने फिल्म की सक्सेस पर आईएएनएस से बात की. इस दौरान नवाजुद्दीन ने 'थामा' की शूटिंग का एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे एक बार आयुष्मान को उनसे माफी मांगनी पड़ गई थी.

आयुष्मान खुराना ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के तोड़े 'दांत'

जब उनसे पूछा गया कि फिल्म की शूटिंग का दोनों का अनुभव कैसा रहा, तो पहले आयुष्मान खुराना ने आईएएनएस से कहा, "हमारी फिल्म असल में हल्की-फुल्की है. हां, इसमें एक प्रेम कहानी का भावनात्मक वजन है, लेकिन यह कॉमेडी, एक्शन और अनोखेपन से भरपूर है. खासकर नवाज भाई का किरदार. कैमरे के पीछे हमारा माहौल बहुत ही सहज और दोस्ताना था. मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा था, और मैं उनकी प्रक्रिया और उनके सफर को समझने के लिए उत्सुक था. जब आप उनके जैसे सह-कलाकार के साथ काम करते हैं, तो यह आपके अपने अभिनय को निखार देता है. एक स्वाभाविक सहजता होती है, और यही दृश्यों में सर्वश्रेष्ठता लाती है."

इसके बाद नवाजुद्दीन ने हंसते हुए कहा, "मेरा अनुभव बहुत बुरा था! सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार मुक्का मारा था और मेरा नकली दांत तोड़ दिया था. लेकिन उन्होंने इसके लिए कई बार माफी मांगी. यहां तक कि उन्होंने मेरे घर फूल भी भेजे. शायद इतने फूल आयुष्मान ने अपनी पत्नी को नहीं भेजे होंगे."

बाद में मांगी माफी

इसके बाद आयुष्मान ने कहा, "हां, यह सच है. मैंने हजार बार माफी मांगी." 'थामा' ने पहले ही दिन 25 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी. इसमें रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की जोड़ी है. इसे आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी है और उनकी हॉरर यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है. इससे पहले मैडॉक फिल्म्स 'स्त्री', 'स्त्री-2', 'भेड़िया', और 'मुंज्या' का निर्माण कर चुकी है.

'थामा' 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में वरुण धवन का कैमियो भी है. इसमें वह अपनी फिल्म 'भेड़िया' के रोल में दिखाई दिए हैं.

