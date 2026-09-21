आयुष्मान खुराना की 'ये प्रेम मोल लिया' को क्यों कहा 'इंडिया' नहीं'भारत' की फिल्म? एक्टर ने खुद समझाया मतलब

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने सूरज आर बड़जात्या की आने वाली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर खास बात कही है. उन्होंने इस फिल्म को इंडिया नहीं, बल्कि भारत की फिल्म बताया. एक्टर का मनना है कि फिल्म में वही संस्कृति, परंपराएं और पारिवारिक मूल्य देखने को मिलेंगे, जो बड़जात्या की फिल्मों की खास पहचान रहे हैं.
दरअसल, रविवार को फिल्म के म्यूजिक लॉन्च हुआ है. इस दौरान मशहूर म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस दी. उनके गानों ने इवेंट में अलग ही माहौल बना दिया. वहीं, फिल्म के लीड एक्टर्स आयुष्मान खुराना और शरवरी भी टाइटल ट्रैक के लॉन्च के दौरान नजर आए. दोनों ने हिमेश रेशमिया के म्यूजिक की जमकर तारीफ की. आयुष्मान और शरवरी ने बताया कि उनके संगीत से दोनों का खास जुड़ाव रहा है और उनके गानों के साथ उनकी कई यादें भी जुड़ी हुई हैं.
आयुष्मान खुराना ने कहा, 'कमाल की बात ये है कि हिमेश जी इमोशन समझते हैं और मास को समझते हैं. हिंदुस्तान की जनता को जितना अच्छा ये समझता है शायद ही कोई और कंपोजर समझता होगा आज के दौर में. जब पहली बार मैं नैरेशन सुनने गया था तो सूरज सर से और अनहोनी नैरेशन सुनिए, टैब मैंने बोला कि टाइटल 'ये प्रेम मोल लिया' कैसा है, और वास्तव में ट्विटर पर भी सब जगह टाइटल ये कैसा है? टैब सर ने ये टाइटल ट्रैक प्ले किया और मुझे विश्वास हो गया कि ये टाइटल इतना अनोखा है, ये इंडिया की नहीं ये भारत की फिल्म है.'
आयुष्मान ने बताया कि उन्हें हिंदी सिनेमा से उन्हें प्रेम 1994 की फिल्म 'हम आपके हैं कौन' देखने के बाद हुआ था. साथ ही एक्टर ने बताया कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वे राजश्री प्रोडक्शन के हीरो बन गए हैं.
आयुष्मान खुाराना ने कहा, 'मुझे याद है कि मैंने 'हम आपके है कौन' में कई परिवार थे और उस फिल्म को देखने के बाद मुझे प्रेम से प्यार हो गया था, मुझे हिंदी सिनेमा और हमारे परिवार की ताकत से प्रेम हो गया था.
अभिनेता ने राजश्री प्रोडक्शन हाउस के साथ अपने जुड़ाव पर बात करते हुए कहा कि यह रिश्ता सिर्फ उनका नहीं बल्कि, पूरे देश के परिवारों से जुड़ा है. उन्होंने कहा, 'राजश्री के साथ मेरा जो रिश्ता है, वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का है, सभी परिवारों का है. सभी परिवारों को एक साथ लाने की जो जिम्मेदारी उन्होंने फिल्मों के जरिए उठाई है, मुझे लगता है यह बहुत ही खूबसूरत है.'
आयुषमान खुराना ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्ममेकर उनकी वैनिटी वैन में घुसने से पहले अपने जूते उतार देते थे. आयुष्मान ने याद करते हुए कहा, 'मैं कहता था, सर प्लीज जूते मत उतारिए, वैनिटी में आ जाइए. लेकिन वो कभी सुनते ही नहीं थे. वो जूते उतार कर आते थे, मैं उनके चरण स्पर्श करता था और वो कहते थे आयुष्मान भव और फिर वो मुझे सीन समझाते थे. मुझे लगता है कि यह सिर्फ बचपन का सपना नहीं है. इसलिए राजश्री और उनकी लेगेसी के लिए तालियां बजनी चाहिए.'
फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' एक पारिवारिक और रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें पहली बार आयुष्मान और शरवरी साथ में स्क्रीन पर नजर आएंगे. फिल्म में आयुष्मान खुराना, शरवरी वाघ और अनुपम खेर मुख्य कलाकार के तौर पर नजर आएंगे.
(आईएएनएस इनपुट )