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Hindi Newsबॉलीवुडपति पत्नी और वो 2 की बदली रिलीज डेट, अब बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन से पंगा लेंगे आयुष्मान खुराना; कब आएगी फिल्म?

'पति पत्नी और वो 2' की बदली रिलीज डेट, अब बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन से पंगा लेंगे आयुष्मान खुराना; कब आएगी फिल्म?

Pati Patni Aur Woh Do: आयुष्मान खुराना एक बार फिर अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने के लिए तैयार है. उनकी अपकमिंग फिल्म पति पत्नी और वो दो के मेकर्स ने फिल्म का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें आयुष्मान खुराना को प्रजापति पांडे के रूप में पेश किया गया है. फिल्म में सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह भी हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:19 PM IST
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'पति पत्नी और वो 2' की बदली रिलीज डेट, अब बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन से पंगा लेंगे आयुष्मान खुराना; कब आएगी फिल्म?

Pati Patni Aur Woh Do: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. शनिवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. आयुष्मान खुराना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया. इसमें अभिनेता जाल में फंसे दिख रहे हैं, जबकि चीता बाहर है. पोस्टर शेयर कर आयुष्मान ने लिखा, "शिकारी खुद हो गया शिकार. अब जाल में फंस गए हमारे प्रजापति पांडे. हो जाओ 'पति पत्नी और वो दो' के लिए तैयार, क्योंकि यह 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है."

'पति पत्नी और वो 2' की बदली रिलीज डेट

यह फिल्म एक मजेदार रिलेशनशिप कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें आयुष्मान और सारा अली खान के साथ वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं. मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है जो प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर आधारित है. मूवी आपको प्रजापति पांडे की दुनिया में लेकर जाएगी. इस कहानी में आपको ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिलेगा. इस फिल्म को भूषण कुमार और रेणु रवि चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है.

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यह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है. इस फिल्म ने उस समय बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसे देखते हुए फिल्म को फिर से नई कहानी और किरदारों के साथ रिलीज किया जाएगा. देखना होगा कि दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देते हैं. इसी महीने की 22 तारीख को वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' रिलीज होगी. यानी बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन और आयुष्मान खुराना की टक्कर होगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'पति पत्नी और वो 2' की रिलीज डेट

'पति पत्नी और वो' में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे, जो कानपुर के एक इंजीनियर चिंटू त्यागी के विवाहेतर संबंध और उसके बाद की कॉमेडी को दर्शाती है. यह एक हल्की-फुल्की फिल्म है जो वैवाहिक जीवन की जटिलताओं को दिखाती है.

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मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित फिल्म मॉडर्न जमाने के रिश्तों, रोमांस और गलतफहमियों पर आधारित थी. फिल्म में कानपुर के एक सरकारी इंजीनियर (कार्तिक) की शादी (भूमि) से होती है, जो अपनी शादी से बोर होकर दूसरी महिला (अनन्या) की तरफ आकर्षित हो जाता है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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