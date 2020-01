आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा ने 8 साल के बेटे से पूछा 'गे' का मतलब, जवाब सुन चौंक गईं

नई दिल्ली : आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) अपनी आने वाली फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में एक समलैंगिक का किरदार निभाते दिखेंगे. आयुष्मान की पत्नी ताहिरा (Tahira kashyap) ने बेटे विराजवीर से गे या समलैंगिकता का मतलब पूछा तो 8 साल के विराजवीर का जवाब सुनकर ताहिरा भावुक हो गईं. ताहिरा ने ट्वीट करके बताया कि मैंने 8 साल के बेटे से उसके डैड की आने वाली फिल्म के बारे में पूछा- क्या आपको गे का मतलब पता है? उसे पता था. मैंने उससे पूछा कि इसमें कोई दिक्कत है. इसमें दिक्कत या सही ना होने वाली क्या बात है. जवाब सुन मेरी आंखों में आंसू थे और मैं गर्व से भरा हुआ महसूस कर रही थी.

इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर की शुरुआत में आयुष्मान से एक शख्स पूछता है कि आपने कब डिसाइड किया कि 'गे' बनेंगे. इसका उन्हें मजेदार जवाब मिलता है. जितेंद्र और आयुष्मान दोनों अपने प्यार की लड़ाई परिवारवालों से लड़ते दिख हैं. ट्रेलर में आयुष्मान और जितेंद्र लिपलॉक करते भी दिखते हैं. नीना गुप्ता और गजराज अपने बेटे को 'सुधारने' के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन दोनों लड़के मानने को तैयार नहीं हैं. ट्रेलर में डायलॉग भी मजेदार हैं. बैकग्राउंड में प्यार बिना चैन कहां रे... बज रहा है, जो सुखद अनुभव दे रहा है.

With the upcoming film the dad is doing, I wanted to be forthcoming with my 8 year old son. I asked him if he knows what homosexuality means or being gay means. He knew it. I asked him if he was ok with it. He replied...what’s there not be ok about. (Teary eyed and proud)

— Tahira Kashyap Khurrana (@tahira_k) January 27, 2020