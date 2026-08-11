भोले बाबा चलावे.... सावन के महीने में B Praak ने दिया ऐसा तोहफा, सुनकर झूम उठेंगे शिव भक्त! एक्टर ने जीता दिल

पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर ना केवल फिल्मों के गाने बल्कि भक्ति सॉन्ग भी हाते हैं. पिछले कुछ समय से वह अध्यात्म और धर्म से जुड़े सॉन्ग और भजन पर ज्यादा काम कर रहे हैं. उनका नया भजन गाड़ी जीवन की Gaadi Jeevan Ki रिलीज हुआ है. जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. गाने में एक्टर सौरभ बेदी नजर आ रहे हैं. इस भजन सॉन्ग को कृपा रिकॉर्ड लेबल द्वारा रिलीज किया गया है. भोले बाबा गाड़ी जीवन की भजन सॉन्ग 10 अगस्त 2026 को रिलीज हुआ है.
सिंगर बी प्राक का नया भजन सॉन्ग Gaadi Jeevan Ki रिलीज हो गया है. सावन के महीने में उनका ये लेटेस्ट सॉन्ग शिव भक्तों को काफी पसंद आ रहा है. गाने की वीडियो में एक्टर सौरभ बेदी नजर आ रहे हैं. गाने में सिंगर के साथ रैपर पैराडॉक्स (Paradox) भी नज़र आ रहे हैं. इससे पहले भी वह महाकाल, राधा गोरी जैसे हिट सॉन्ग पर काम कर चुके हैं.
बी प्राक का असली नाम बहुत ही कम लोगों को पता है. पंजानी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में हिट गाने देने वाले बी प्राक का असली नाम प्रतीक बच्चन है. सिंगर का जन्म 7 फरवरी 1986 को हुआ है. संगीत की कला उन्हें विरासत में मिली है. उनके पिता वरिंदर बच्चन भी पंजाबी और हिंदी म्यूजिक प्रोड्यूसर, पॉप, लोक म्यूजिक और भजन के कंपोजर थे.
बी प्राक ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में की थी. वहीं सिंगर के रूप में उन्होंने मन्न भराया गाने से अपना डेब्यू किया था. वहीं बॉलीवुड में उन्होंने तेरी मिट्टी गाने से अपना डेब्यू किया था. तेरी मिट्टी में मर जावा सॉन्ग को काफी पसंद किया गया था. तेरी मिट्टी सॉन्ग के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिल चुका है.
बी प्राक अपने इमोशन सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं. फिलहाल, दिल तोड़ के, पछताओगे, बारिश की जाए जैसे इमोशनल सॉन्ग गा चुके हैं. उनके इन सॉन्ग को लोगों ने काफी पसंद किया. रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल भी उनका सॉन्ग सारी दुनिया जला देंगे को काफी पसंद किया गया.