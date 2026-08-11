Add Zee Business As A Preferred Source
App

भोले बाबा चलावे.... सावन के महीने में B Praak ने दिया ऐसा तोहफा, सुनकर झूम उठेंगे शिव भक्त! एक्टर ने जीता दिल

पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर बी प्राक का नया गाना रिलीज हुआ है. बी प्राक का नया सॉन्ग भगवान शिव के भजन पर आधारित है. सॉन्ग वीडियो में एक्टर सौरभ सेठी नजर आ रहे हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 11, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:21 AM IST
भोले बाबा चलावे.... सावन के महीने में B Praak ने दिया ऐसा तोहफा, सुनकर झूम उठेंगे शिव भक्त! एक्टर ने जीता दिल

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
3 महीने में DR हाइक, 25% होने पर पेंशन में मर्जर? पेंशनर्स के ल‍िए क्‍या होगा ऐलान
2
3
4
5