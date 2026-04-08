Advertisement
trendingNow13171209
Hindi Newsबॉलीवुडफिल्मों से ज्यादा विवादों में रही स्वरा भास्कर, कभी ट्वीट तो कभी ओपन लेटर और बयानों से कैसे बन गईं कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन

फिल्मों से ज्यादा विवादों में रही स्वरा भास्कर, कभी ट्वीट तो कभी ओपन लेटर और बयानों से कैसे बन गईं 'कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन'

बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में की हैं. इनमें ‘वीरे दी वेडिंग’, ‘रांझणा’, ‘प्रेम रतन धन पायो’ और ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ जैसी फिल्में शामिल हैं. लेकिन आज हम स्वरा की फिल्मों की नहीं बल्कि उनके 5 बड़े विवादों के बारे में जानेंगे, जिनको लेकर उन्हें सबसे ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्मों से ज्यादा विवादों में रही स्वरा भास्कर, कभी ट्वीट तो कभी ओपन लेटर और बयानों से कैसे बन गईं 'कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन'

बॉलीवुड की विवादित क्वीन स्वरा भास्कर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रही हैं. वैसे तो उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में औसत या तो फिर फ्लॉप रहीं.  हालांकि, उन्होंने दो बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, जिसमें प्रेम रतन धन पायो और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स शामिल हैं. लेकिन आज हम स्वरा की फिल्मों की नहीं बल्कि उनके 5 बड़े विवादों के बारे में जानेंगे, जिनको लेकर उन्हें सबसे ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

जब राजनेताओं पर दिया बयान 

स्वरा भास्कर हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर खूब विवाद हुआ था. गाने में अभिनेत्री द्वारा भगवा रंग का स्विमसूट पहना गया था, जिसे लेकर फिल्म और अभिनेत्री का बॉयकॉट करने की मांग की गई थी. इसी विवाद पर स्वरा ने एक राजनेता को जवाब देते हुए कहा था, "मुझे लगता है कि हमारे नेता अभिनेत्रियों के कपड़े कम देखेंगे और अपने काम पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा."

हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं के अपमान की तुलना द्रौपदी के वस्त्रहरण से करने पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और उन्हें ट्रोल किया. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि महाभारत में द्रौपदी के जबरन कपड़े उतारे गए थे और सभा में बैठे शक्तिशाली, कानून बनाने वाले लोग देखते रहे...ऐसे ही आज याद आया.

Add Zee News as a Preferred Source

5 मिनट 23 सेकंड का रोमांटिक गाना... जो आज भी बन जाता है हर दिल की धड़कन, 61 साल बाद भी सुनते ही गुनगुनाने लगते हैं लोग

 

संजय लीला भंसाली को लेकर लिखा ओपन लेटर 

फिल्म पद्मावत के रिलीज के बाद स्वरा भास्कर ने संजय लीला भंसाली को खुला पत्र लिखा था और उन्हें एक खराब डायरेक्टर बताया था. उन्होंने लिखा था, "क्या पुरुष महिलाओं की सिर्फ एक ही चीज पर नजर रखते हैं? क्या बलात्कार के बाद महिला को जीने का अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं के पास मौत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है?" उन्होंने यह कटाक्ष जौहर सीन पर किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें अच्छी-खासी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.

धुरंधर के 'मेजर इकबाल' ने लेडी लव गैब्रिएला पर लुटाया प्यार, शेयर किया स्पेशल वीडियो; लिखा-मेरी प्यारी गैब्री...

 

साल 2018 में भारतीय सेना पर स्वरा भास्कर के एक ट्वीट ने काफी हंगामा मचा दिया था. अभिनेत्री ने कई ट्वीट किए थे, जिनमें उन्होंने सेना को मूर्ख कहा था, जिसके बाद स्वरा को जमकर ट्रोल किया गया था. उनका कहना था कि आर्मी फील्ड में अपनी मनमर्जी का काम करती रहती है. जातिगत अभिमान से भरे कुछ मूर्खों ने आदमियों को जीप से बांधकर, उन्हें कोड़े मारकर और उनका प्रचार किया. यह ट्वीट अभिनेत्री ने मेजर लीतुल गोगोई को लेकर किया था, जिन पर चुनाव के दौरान एक पत्थरबाज को जीप पर बांधकर घुमाने का आरोप लगा था.

साल 2026 में होली पर तरुण खाटिक के साथ घटी घटना को लेकर भी अभिनेत्री ने हंगामा मचाने वाली राय रखी थी. उन्होंने लिखा था, "होली के दौरान मुस्लिम पड़ोसियों के साथ झड़प हुई और उसमें तरुण खाटिक की हत्या के बाद पूरा संघी इकोसिस्टम हंगामा मचा रहा है. नफरत फैलाने वाले संघी लोगों ने क्या किया... उन्होंने मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़के की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की खबर को हेडलाइन्स और पोस्टों में फैलाया और नारा लगाया कि हिंदू खतरे में हैं." इस ट्वीट के बाद उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Swara Bhaskar

Trending news

मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
Maharashtra news
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
Assembly Election 2026
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
Middle East War
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
weather update
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
Kerala Assembly Election 2026
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
Asaduddin Owaisi
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग