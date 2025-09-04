 इन 5 फिल्मों में विलेन से ज्यादा खूंखार लुक में नजर आए थे हीरो, देखकर फटी रह गई थीं फैंस की आंखें!
इन 5 फिल्मों में विलेन से ज्यादा खूंखार लुक में नजर आए थे हीरो, देखकर फटी रह गई थीं फैंस की आंखें!

Rebel Characters: विलेन नहीं हीरो इस मूवी में खूंखार लुक में नजर आए थे जिसको देकर फैंस चौंक गए थे, जिसके बाद उनके फेवरेट हीरो की छवि उनके दिमाग में पूरी तरह बदल गई थी. आइए जानते है इन कैरेक्टर के बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:20 AM IST
इन 5 फिल्मों में विलेन से ज्यादा खूंखार लुक में नजर आए थे हीरो, देखकर फटी रह गई थीं फैंस की आंखें!

बॉलीवुड फिल्मों में आपने अक्सर विलेन को खतरनाक और खूंखार लुक में देखा होगा जो हीरो के साथ गलत करता दिखाया जाता है. मगर आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसमें हीरो विलेन से ज्यादा खूंखार और खतरनाक नजर आए हैं. इन मूवी में हीरो के इस अवतार को देखकर फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई थीं. वहीं कई बार फैंस को ऐसा लगा कि विलेन से ज्यादा बुरा हीरो है. आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में.

Animal
फिल्म ‘एनिमल’ में रणबीर कपूर के साथ बॉबी देओल भी नजर आए थे जो कि विलेन का किरदार निभा रहे थे. मगर मूवी में रणबीर कपूर बॉबी देओल से ज्यादा खतरनाक और क्रूर नजर आ रहे थे, जो कि फैंस के लिए काफी शॉक कर देने वाला कैरेक्टर था. इस फिल्म से उनके फैंस के दिमाग में बसी रोमांटिक हीरो की इमेज पूरी तरह बदल गई थी.

Baaghi
टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म ‘भागी’ में एक्टर काफी रीबेल लुक में नजर आए थे जिसमें वो खतरनाक एक्शन सीन करते हुए भी दिखाई दिए थे. वहीं हाल ही में ‘Baaghi 4’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ और भी ज्यादा खूंखार लग रहे हैं.

Phool Aur khaante
फिल्म ‘फूल और कांटे’ से एक्टर अजय देवगन ने डेब्यू किया था जिसमें वो रीबेल लुक में दिखाई दिए थे. मगर इस मूवी में अजय के खतरनाक अंदाज ने उनके करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था.

Baazigar
शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म ‘बाजीगर’ साल 1993 में रिलीज हुई थी इस मूवी में शाहरुख खान को हीरो और विलेन दोनों के रूप में दिखाया गया था, जिससे फैंस को काफी झटका लगा था कि आखिर हीरो एक मर्डर कैसे हो सकता है?. वहीं सिर्फ इस फिल्म में ही नहीं शाहरुख ने कई फिल्मों में रीबेल कैरेक्टर को प्ले किया है जिसमें फिल्म ‘दीवाना’, ‘डॉन’ और ‘डर’ भी शामिल हैं.

Ajnabee
साल 2001 में रिलीज हुई एक्शन\ थ्रिलर फिल्म ‘अजनाबी’ ने हंगामा मचा दिया था. इस फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय कुमार, करीना कपूर और बिपाशा बसु मुख्य किरदार में थे. अजनाबी में हीरो अक्षय कुमार एक विलेन के किरदार में नजर आए थे और बॉबी देओल पॉजिटिव कैरेक्टर में, अक्षय को नेगेटिव रोल में देखकर उनके फैंस को काफी झटकी लगा था.

;