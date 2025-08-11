Baaghi 4 Teaser: हर आशिक एक विलेन है...; टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त भिड़े, 'बागी 4' का टीजर आउट

Baaghi 4 Teaser Released: टाइगर श्रॉफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बागी 4' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें अभिनेता फुल एक्शन मोड में दुश्मनों पर बर्बरता से वार करते दिख रहे हैं.
Baaghi 4 Teaser Released: टाइगर श्रॉफ के फैंस को अभिनेता की आगामी फिल्म 'बागी 4' का लंबे समय से इंतजार था. आखिरकार आज 11 अगस्त को मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर जारी कर दिया. इसमें टाइगर श्रॉफ के अलावा संजय दत्त और सोनम बाजवा नजर आए. इस फिल्म से मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू बॉलीवुड में कदम रख रही हैं. ए हर्षा डायरेक्टर हैं और साजिद नाडियाडाला प्रोड्यूसर. टीजर में इतनी मार-काट है कि यूट्यूब भी इसे सीधे शो नहीं कर रहा है. 1 मिनट 49 सेकेंड के वीडियो को मिला-जुला रिएक्शन मिला है. कोई इसे 'एनिमल' तो कोई 'किल' जैसा बता रहा है तो कोई इतना वॉयलेंस देख इसे 'कसाईखाना' बोल रहा है.
बागी 4 का टीजर आउट
'बागी 4' के टीजर की शुरुआत टाइगर श्रॉफ के डायलॉग से होती है कि 'जरूरत हमारी जरूरी में फर्क होता है. अलीशा तेरी जरूरत थी और मेरे लिए जरूरी.' इस डायलॉग के दौरान संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू को रोते हुए दिखाया गया है. लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली खेल. संजय दत्त फुल 'मार-काट' मोड में हैं. वो इंसानों को ऐसे काट रहे हैं, जैसे कोई सब्जी हो. यही हाल टाइगर श्रॉफ का भी है.
हर आशिक एक विलेन है
टाइगर श्रॉफ का दूसरा डायलॉग है, 'बचपन में अपनी मां से कहानी सुनता था एक हीरो की और एक विलेन की, तब पता नहीं था कि मेरी कहानी का हीरो भी मैं ही होऊंगा और विलेन भी.' टीजर में हरनाज संधू से लेकर सोनम बाजवा तक के कई वॉयलेंट सीन है. टाइगर का एक और डायलॉग है- कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर आऊं... इसे भी खूब पसंद किया जा रहा है. संजय दत्त के स्वैग की भी तारीफ हो रही है और टाइगर की एक्टिंग की भी. वो आखिरी में बोलते हैं, 'हर आशिक एक विलेन है.'
