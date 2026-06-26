'बाहुबली 3' की शुरू हुई तैयारी? प्रभास और राणा दग्गुबाती ने दिया बड़ा हिंट; कहा-अभी बहुत कुछ बाकी...'

एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. साथ ही इसने भारतीय सिनेमा की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया. इसमें शानदार कहानी, बेहतरीन एक्शन और कमाल के विजुअल्स से सजी इस फ्रेंचाइजी ने प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी को पैन-इंडिया सुपरस्टार बना दिया. इस ब्लॉकबस्टर सीरीज के खत्म होने के बाद से ही फैंस के जेहन में सालों से सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा था, क्या 'बाहुबली 3' कभी आएगी? अब ऐसा लग रहा है कि फैंस का यह लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है.
दरअसल, 'बाहुबली 3' को लेकर नई अटकलें तब शुरू हुईं जब डॉक्यूमेंट्री 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' का एक वायरल क्लिप सामने आया. इस क्लिप में प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी इस फ्रैंचाइजी की एक और फिल्म की ओर इशारा करते हुए दिखे.
वीडियो में राणा ने कहा, 'हो सकता है कि दुनिया अभी इसके लिए तैयार न हो, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी...' तब प्रभास तीन उंगलियां दिखाते हैं और मुस्कुराते नजर आए, जिससे अनुष्का समेत सोफे पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं. यह पल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है.'
इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस के बीच खलबली मच गई. एक ने लिखा, 'बाहुबली 3 आधिकारिक तौर पर बन रही है! इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. एस.एस. राजामौली ने प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी के साथ मिलकर पुष्टि की है कि बाहुबली 3 की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने वाली है'.
Bahubali 3 is Official now confirmed by Prabhas anna, Rana and Sweety Prabhas Bahubali3 pic.twitter.com/wo0qW6JCyF
Mithabhashi June 25, 2026
एक यूजर ने लिखा कि बाहुबली ने भारतीय सिनेमा को बदल दिया और कहानी कहने के तरीके, पैमाने, विजुअल्स और बॉक्स ऑफिस पर सफलता के मामले में नए मानक स्थापित किए. लगभग 10 साल पहले फिल्म 'बाहुबली' ने भारतीय सिनेमा की तस्वीर बदल दी थी. वहीं, अभी हाल ही में 26 जून को नेटफ्लिक्स पर 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' रिलीज हुई. यह चार एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री है जो इस फ्रैंचाइजी के बनने और इसके लंबे समय तक बने रहने वाले असर के बारे में बताती है. यह डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि कैसे ये यादगार फिल्में सोची गईं, बनाई गईं और कैसे इन्होंने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया. इसमें पर्दे के पीछे के फुटेज, कास्ट के इंटरव्यू और सेट के ऐसे पल दिखाए गए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए.