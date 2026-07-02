Add Zee Business As A Preferred Source
App

अमरेंद्र बाहुबली की आफ्टरलाइफ पर क्यों बनी 'द एटर्नल वॉर'? निर्देशक ने खोला राज

Baahubali Eternal War: 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी के मेकर्स जहां एक तरफ 'बाहुबली 3' का हिंट दे रहे हैं, वहीं इस यूनिवर्स की एनिमे फिल्म 'बाहुबली: द एटर्नल वॉर' को लेकर डायरेक्टर ने हाल ही में बड़ा दिलचस्प खुलासा किया है. इसकी कहानी अमरेंद्र बाहुबली की परलोक यात्रा और 'देवासुर संग्राम' पर आधारित होगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 02, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:30 AM IST
अमरेंद्र बाहुबली की आफ्टरलाइफ पर क्यों बनी 'द एटर्नल वॉर'? निर्देशक ने खोला राज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चेस्टर-ले-स्ट्रीट में बारिश का शाप, भारत-इंग्लैंड मैच रद्द होने की लगी अजीब हैट्रिक
India vs England1 hr ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
Panchang1 hr ago
4
rashifal by ajay bhambi1 hr ago
5
Rashifal2 hrs ago