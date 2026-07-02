अमरेंद्र बाहुबली की आफ्टरलाइफ पर क्यों बनी 'द एटर्नल वॉर'? निर्देशक ने खोला राज

Baahubali Eternal War: 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी के स्टार्स प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी ने हाल ही में इस कहानी के तीसरे पार्ट 'बाहुबली 3' को लेकर बड़ा हिंट दिया है. लेकिन उससे पहले इस फिल्म सीरीज के क्रिएटर एस.एस. राजामौली पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि उनका 'बाहुबली' यूनिवर्स अब और विस्तार लेने वाला है.
इस यूनिवर्स से राजामौली ने दो पार्ट में बनने वाली एनिमे फिल्म 'बाहुबली: द एटर्नल वॉर' अनाउंस की थी. इस एनिमे फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर देखकर ही इंडियन सिनेमा फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी. 'बाहुबली: द एटर्नल वॉर' अमरेंद्र बाहुबली की कहानी है, जिसकी आत्मा मरने के बाद एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने की यात्रा पर निकलती है. इसके टीजर और कॉन्सेप्ट ने फैंस को काफी इंप्रेस किया है. अब इसके डायरेक्टर ईशान शुक्ला ने जो बताया है, उससे फैंस का इंतजार और भी बढ़ जाएगा.
हाल ही में डायरेक्टर ईशान शुक्ला ने स्क्रीन से बात करते हुए बताया कि साल 2024 में वह अपनी एनिमे फिल्म के साथ फिल्म फेस्टिवल्स में जा रहे थे, जहां उन्हें 'बाहुबली' के प्रोड्यूसर शोबू येरलागडा मिले. उन्होंने बताया कि वह 'बाहुबली' को एनिमेटेड फॉर्म में आगे ले जाना चाहते हैं. शोबू ने सुझाव दिया कि क्यों न दोनों मिलकर इस पर आगे कुछ काम करें. तब ईशान ने कहा, 'मैंने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा, एक कहानी लिखी और यह कॉन्सेप्ट पिच किया कि अमरेंद्र बाहुबली के साथ उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है. उन्हें आइडिया पसंद आया, तो वह हमें राजामौली के पास ले गए और फिर हमने मिलकर काम शुरू किया.'
डायरेक्टर ईशान ने बताया कि 'मैं अमर चित्र कथा का बहुत बड़ा फैन हूं और इसे बहुत समय से पढ़ता आ रहा हूं. मैंने सोचा कि अगर कहानी सिर्फ धरती या "भू-लोक" (जैसा कि हम इसे कहते हैं) तक ही सीमित रही, तो इसकी भौतिक सीमाओं में बंधकर रह जाऊंगा. अगर आप हमारे किसी भी धर्मग्रंथ के बारे में सोचें, तो उसका दायरा बहुत बड़ा है. यह सिर्फ एक ग्रह या तारे के सिस्टम की बात नहीं है, बल्कि इसमें कई आयाम और आकाशगंगाएं शामिल हैं. हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि हम यह सोचते ही नहीं कि स्वर्ग लोक या पाताल लोक जैसी कोई जगह है भी या नहीं. इसलिए, मैं अमरेंद्र बाहुबली को एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाना चाहता था.'
उन्होंने आगे बताया, 'मुझे ऐसा लगता है कि "बाहुबली 2: द कन्क्लूजन" के आखिर में जब उसका बेटा सब चीजों का बदला लेता है, तो कहानी का एक अच्छा अंजाम मिलता है. लेकिन मेरे लिए वह अपने बेटे से ज्यादा पसंदीदा किरदार है, क्योंकि उसने जो फैसले लिए और जिन मूल्यों के लिए वह खड़ा रहा, वे बहुत अहम थे. वह अपनी मां के साथ तब भी खड़ा रहा, जब वह कुछ गलत कर रही थीं. मुझे लगता है कि वह राम के किरदार जैसा बहुत ही नेक और पवित्र था. जब ऐसे इंसान के साथ कुछ दुखद होता है, तो लगता है कि कहानी में और भी बहुत कुछ हो सकता था. हम मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद वह क्या सोच रहा है और मरने के बाद की दुनिया में वह अब क्या फैसले लेगा.'
इस पर ईशान ने बताया कि 'नहीं, और यही सबसे दुखद बात है. दार्शनिक नजरिए से देखें, तो यह दुखद है क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली को कभी पता ही नहीं चलेगा कि अगर उसे मारा न गया होता, तो वह क्या बनता. मध्यकालीन भारत की ऐसी कई कहानियां हैं, जहां लोग राजा बनने वाले होते हैं और तभी उनकी मौत हो जाती है. उन्हें कभी पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ. यह अधूरी जानकारी भी अपने आप में दुखद है.'
वहीं, ईशान ने बताया कि वह 'बाहुबली: द एटर्नल वॉर' का प्री-प्रोडक्शन पूरा कर चुके हैं, लेकिन एनिमेशन में बहुत समय लगने वाला है. फिलहाल वह 2027 में 'बाहुबली: द एटर्नल वॉर' का पहला पार्ट रिलीज करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं.