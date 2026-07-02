अमरेंद्र बाहुबली की आफ्टरलाइफ पर क्यों बनी 'द एटर्नल वॉर'? निर्देशक ने खोला राज

उन्होंने आगे बताया, 'मुझे ऐसा लगता है कि "बाहुबली 2: द कन्क्लूजन" के आखिर में जब उसका बेटा सब चीजों का बदला लेता है, तो कहानी का एक अच्छा अंजाम मिलता है. लेकिन मेरे लिए वह अपने बेटे से ज्यादा पसंदीदा किरदार है, क्योंकि उसने जो फैसले लिए और जिन मूल्यों के लिए वह खड़ा रहा, वे बहुत अहम थे. वह अपनी मां के साथ तब भी खड़ा रहा, जब वह कुछ गलत कर रही थीं. मुझे लगता है कि वह राम के किरदार जैसा बहुत ही नेक और पवित्र था. जब ऐसे इंसान के साथ कुछ दुखद होता है, तो लगता है कि कहानी में और भी बहुत कुछ हो सकता था. हम मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद वह क्या सोच रहा है और मरने के बाद की दुनिया में वह अब क्या फैसले लेगा.'