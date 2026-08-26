2 सीजन शूट, 97 करोड़ खर्च, फिर भी नहीं हुई रिलीज; क्यों डिब्बाबंद हुई 'बाहुबली' की प्रीक्वल सीरीज?

नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर और बंद हो चुकी सीरीज 'बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग' को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. सिनेमैटोग्राफर मुकेश ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के दो सीजन पूरी तरह शूट हो चुके थे, जबकि तीसरे सीजन के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी हो गई थी. इसके बाद भी सीरीज को बंद कर दिया गया.
हाल ही में उन्होंने बताया की इस सीरीज पर लगभग 97 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे. वहीं, प्रोजेक्ट का कुल बजट लगभग 270 करोड़ रुपये तय किया गया था. यानी सीरीज के बंद होने से पहले ही मेकर्स काफी बड़ी रकम खर्च कर चुके थे.
वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में मुकेश ने बताया कि उन्होंने लगभग 18 महीने तक इस प्रोजेक्ट पर बतौर लीड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी काम किया. यह सीरीज एसएस राजामौली की 'बाहुबली' फिल्मों की कहानी से पहले की घटनाओं पर आधारित थी. उन्होंने बताया कि जब सीरीज को बंद करने का फैसला लिया गया, तब भी करीब 60 से 70 दिनों की शूटिंग बाकी थी. यानी प्रोजेक्ट अपने अंतिम पड़ाव से बहुत दूर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसे आगे नहीं बढ़ाया गया.
बता दें कि 'बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग' को लेकर शुरुआत में दर्शकों के बीच काफी उत्साह था. सीरीज में 'बाहुबली' की दुनिया को एक अलग कहानी के जरिए दिखाने की तैयारी थी. हालांकि, कई बदलावों और लंबे प्रोडक्शन के बाद आखिरकार यह प्रोजेक्ट बंद हो गया. अब मुकेश जी के इस खुलासे ने एक बार फिर इस अधूरी सीरीज को चर्चा में ला दिया है. दो सीजन और तीसरे सीजन के कुछ हिस्सों की शूटिंग के बावजूद इसे दर्शकों तक नहीं पहुंचाया जा सका.
उन्होंने कहा, 'मैं लगभग छह महीने तक डिप्रेशन में रहा. यह प्रोजेक्ट रातों-रात बंद नहीं हुआ. इसे धीरे-धीरे, एक-एक करके रोका गया, जिसे मैं पचा नहीं पाया. उस समय यह भारत के सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक था. मेरे करियर में यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है.'
मुकेश ने बताया कि प्रोजेक्ट की दिशा में बदलाव नेटफ्लिक्स की लीडरशिप में हुए बदलाव की वजह से आया. उन्होंने कहा, 'हुआ यह कि नेटफ्लिक्स की लीडरशिप बदल गई. और नए बॉस कई बदलाव चाहते थे. वे पहले सीज़न में ज़्यादा एक्शन जोड़ना चाहते थे, और वे लीड कलाकार को भी बदलना चाहते थे क्योंकि उन्हें उस एक्टर की परफ़ॉर्मेंस पसंद नहीं आई थी.'
मुकेश ने आगे कहा, 'नेटफ्लिक्स ने नई कास्ट के साथ दोबारा शूट करने के लिए ₹70 करोड़ अतिरिक्त देने की पेशकश की थी, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स-जो 'बाहुबली' के प्रोड्यूसर्स हैं और हमारे डायरेक्टर्स (देवा कट्टा और प्रवीण सत्तारू) के लिए यह सिर्फ़ पैसे की बात नहीं थी. इसमें हमारा समय भी लगा था.' उन्होंने कहा, 'राजामौली हमारे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे थे और वे भी इसके आउटपुट से खुश थे. इसलिए, मंज़ूरी देने से पहले ही कोई भी आपत्ति उठाई जानी चाहिए थी.'