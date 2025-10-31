Advertisement
पहली फिल्म ने ओपनिंग डे पर कमाए थे 50 करोड़, तो दूसरी ने 121 करोड़, लेकिन तीसरी का हुआ ऐसा हाल, पहले दिन हाथ लगा सिर्फ इतना

Baahubali The Epic Collection: ‘बाहुबली: द एपिक’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. प्रभास और अनुष्का शेट्टी की ये फिल्म ‘बाहुबली 1’ और ‘बाहुबली 2’ जैसी बड़ी ओपनिंग पाने में नाकाम साबित हो रही है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:25 PM IST
तीसरी का ऐसा हुआ हाल, पहले दिन कमा पाई बस इतना
Baahubali: The Epic 1 Days Collection: ‘बाहुबली: द एपिक’ भारतीय सिनेमा की ग्रैंड फ्रेंचाइजी का नया रूप है, जिसे एस.एस. राजामौली ने डायरेक्ट किया था. ये फिल्म आज यानी 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसमें ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ (2015) और ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ (2017) को जोड़कर एक ही फिल्म के तौर पर दिखाया गया है. करीब 3 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म को IMAX, 4DX और Dolby Cinema जैसे शानदार फॉर्मेट्स में रिलीज किया गया है. 

फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन और सत्यराज जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं. ‘बाहुबली: द एपिक’ को खास तौर पर री-एडिट और रीमास्टर किया गया है. इसमें दोनों फिल्मों के कुछ नए और अनदेखे सीन जोड़े गए हैं. ये फिल्म माहिष्मति साम्राज्य की कहानी को एक बार फिर एक ही सफर में दिखाती है जिसे देखकर दर्शक पुराने जादू में खो जाते हैं. कहानी अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली के संघर्ष के ईद-गिर्द घूमती है. फिल्म में सभी किरदार नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पहले दिन सिर्फ इतना कमा पाई फिल्म 

हालांकि, इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीद थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इसकी रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है. कमाई की बात करें तो फिल्म को सिनेमाघरों में आधा दिन बीत गया है, लेकिन कमाई ने सभी को हैरान कर दिया. क्योंकि जहां 2105 में आई ‘बाहुबली 1’ ने पहले दिन 50 करोड़ की कमाई की थी और 2017 में ‘बाहुबली 2’ ने सभी भाषा में 121 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन ‘बाहुबली: द एपिक’ ने अपनी रिलीज के आधे दिन में सिर्फ 2.74 करोड़ ही कमा पाई है, जो मेकर्स के लिए काफी चिंता की बात है. 

इस 1 घंटे 33 मिनट की फिल्म को देख चकरा जाएगा दिमाग, टाइम लूप में फंसा कॉल्टर क्या 8 मिनट में रोक पाएगा ब्लास्ट, बिल्कुल न करें मिस

 ‘बाहुबली 1’ ने तोड़े के कमाई के रिकॉर्ड 

‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ साल 2015 में 10 जुलाई को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बजट करीब 180 करोड़ था और इसने भारत में 516 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं, वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 650 करोड़ तक पहुंचा था. एस.एस. राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में नए तकनीकी और विजुअल स्टैंडर्ड सेट किए थे. फिल्म को IMDb पर 8.0/10 की रेटिंग मिली है. ‘बाहुबली: द एपिक’ की रिलीज से पहले इसे नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया था, ताकि दर्शक थिएटर की ओर अट्रैक्ट हो सकें. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘बाहुबली 2’ का भी जबरदस्त क्रेज 

वहीं, अगर इसकी दूसरी पार्ट यानी ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ 28 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बजट 250 करोड़ था और इसने भारत में 709 करोड़ तथा वर्ल्डवाइड 1,800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. IMDb पर इसे 8.2/10 की रेटिंग मिली है. ये फिल्म अपने शानदार सेट्स, इमोशनल कहानी और बेहतरीन VFX के लिए मशहूर है. ‘कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?’ वाला सस्पेंस दर्शकों के बीच चर्चा का बड़ा कारण बना था. ‘बाहुबली: द एपिक’ की रिलीज से पहले इसे भी नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया था.

Baahubali The Epic

