बच्चों की वजह से...24 साल का रिश्ता टूटने के बाद बहुत खुश हैं सोहेल खान, एक्स पत्नी को लेकर क्या बोले?
Advertisement
trendingNow12891461
Hindi Newsबॉलीवुड

बच्चों की वजह से...24 साल का रिश्ता टूटने के बाद बहुत खुश हैं सोहेल खान, एक्स पत्नी को लेकर क्या बोले?

Sohail Khan Talked About Divorce: सोहेल खान ने हाल ही में सीमा सजदेह संग तलाक को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि, बच्चों के भविष्य को किसी भी तरह नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो अलग हुए हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों की वजह से...24 साल का रिश्ता टूटने के बाद बहुत खुश हैं सोहेल खान, एक्स पत्नी को लेकर क्या बोले?

Sohail Khan Talked About Divorce: सलमान खान के छोटे भाई और एक्टर सोहेल खान अब एक्टिंग से दूर हैं. वो अब एक सक्सेफुल फिल्ममेकर बन चुके हैं. जिन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी है. सोहेल अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. 24 साल बाद अपनी पत्नी सीमा सजदेह से अलग हो गए थे. साल 2022 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन अपने बच्चों की को-पैरेंटिंग साथ में करने का फैसला किया था. हाल ही में, सोहेल ने पहली बार सीमा सजदेह के साथ तलाक के बाद अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात की है.

24 साल का रिश्ता टूटने के बाद बहुत खुश हैं सोहेल खान

तलाक के बाद आमतौर पर कपल्स के बीच रिश्ते कड़वाहट से भर जाते हैं, लेकिन सोहेल खान और सीमा सजदेह के बीच ऐसा नहीं है. एक हालिया इंटरव्यू में एक्टर ने रिवील किया है कि उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है. वे अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. उन्होंने एक्स वाइफ की तारीफ भी की. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सोहेल खान ने एक्स वाइफ सीमा सजदेह की तारीफ करते हुए उन्हें खूबसूरत और केयिंग मदर बताया. उन्होंने कहा, "मैं सीमा के साथ 24 साल रहा हूं. वह एक खूबसूरत लड़की हैं और कहीं न कहीं कुछ चीजें ठीक नहीं रहीं लेकिन इससे सीमा और मेरे बीच का बॉन्ड नहीं बदला. वह एक प्यारी इंसान हैं. वह एक प्यारी और बहुत ख्याल रखने वालीं मां हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 14 मिनट 41 सेकेंड का वो गाना, जो बन गया था हर टूटे दिल की धड़कन; 9वीं फेल सिंगर ने बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक्स पत्नी सीमा सजदेह की तारीफ की

सोहेल खान ने आगे बताया, "हमारे बीच चीजें ठीक नहीं रहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच किसी भी तरह का मनमुटाव है. हम हमेशा साल में एक बार माता-पिता के तौर पर अपने बच्चों को वेकेशन पर ले जाते हैं और हम फुल एन्जॉय करते हैं. हम बस अलग-अलग माता-पिता होंगे और अच्छा समय बिताएंगे."

सोहेल खान ने यह भी रिवील किया कि कपल की लड़ाई देख बच्चे डिस्टर्ब हों, इससे अच्छा वे सिंगल पैरेंट्स के साथ खुश रहे. इसलिए उन्होंने और सीमा ने अलग होने का फैसला लिया. एक्टर ने यह भी कहा कि वह पहले की तुलना में अब ज्यादा खुश हैं. पिछले कुछ सालों की तुलना में वह ज्यादा मजबूत और खुश हैं. काम भले ही कम है, लेकिन प्यार की कमी नहीं है. वह अपने बच्चों और माता-पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार पर बनी इन वेब सीरीजों ने OTT पर मचाया था तहलका, सस्पेंस-थ्रिलर देख उड़ जाएगी रातों की नींद

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Sohail KhanSeema Sajdeh

Trending news

अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
;