बच्चों की वजह से...24 साल का रिश्ता टूटने के बाद बहुत खुश हैं सोहेल खान, एक्स पत्नी को लेकर क्या बोले?

Sohail Khan Talked About Divorce: सलमान खान के छोटे भाई और एक्टर सोहेल खान अब एक्टिंग से दूर हैं. वो अब एक सक्सेफुल फिल्ममेकर बन चुके हैं. जिन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी है. सोहेल अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. 24 साल बाद अपनी पत्नी सीमा सजदेह से अलग हो गए थे. साल 2022 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन अपने बच्चों की को-पैरेंटिंग साथ में करने का फैसला किया था. हाल ही में, सोहेल ने पहली बार सीमा सजदेह के साथ तलाक के बाद अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात की है.

24 साल का रिश्ता टूटने के बाद बहुत खुश हैं सोहेल खान

तलाक के बाद आमतौर पर कपल्स के बीच रिश्ते कड़वाहट से भर जाते हैं, लेकिन सोहेल खान और सीमा सजदेह के बीच ऐसा नहीं है. एक हालिया इंटरव्यू में एक्टर ने रिवील किया है कि उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है. वे अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. उन्होंने एक्स वाइफ की तारीफ भी की. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सोहेल खान ने एक्स वाइफ सीमा सजदेह की तारीफ करते हुए उन्हें खूबसूरत और केयिंग मदर बताया. उन्होंने कहा, "मैं सीमा के साथ 24 साल रहा हूं. वह एक खूबसूरत लड़की हैं और कहीं न कहीं कुछ चीजें ठीक नहीं रहीं लेकिन इससे सीमा और मेरे बीच का बॉन्ड नहीं बदला. वह एक प्यारी इंसान हैं. वह एक प्यारी और बहुत ख्याल रखने वालीं मां हैं."

एक्स पत्नी सीमा सजदेह की तारीफ की

सोहेल खान ने आगे बताया, "हमारे बीच चीजें ठीक नहीं रहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच किसी भी तरह का मनमुटाव है. हम हमेशा साल में एक बार माता-पिता के तौर पर अपने बच्चों को वेकेशन पर ले जाते हैं और हम फुल एन्जॉय करते हैं. हम बस अलग-अलग माता-पिता होंगे और अच्छा समय बिताएंगे."

सोहेल खान ने यह भी रिवील किया कि कपल की लड़ाई देख बच्चे डिस्टर्ब हों, इससे अच्छा वे सिंगल पैरेंट्स के साथ खुश रहे. इसलिए उन्होंने और सीमा ने अलग होने का फैसला लिया. एक्टर ने यह भी कहा कि वह पहले की तुलना में अब ज्यादा खुश हैं. पिछले कुछ सालों की तुलना में वह ज्यादा मजबूत और खुश हैं. काम भले ही कम है, लेकिन प्यार की कमी नहीं है. वह अपने बच्चों और माता-पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं.

