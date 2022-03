Bachchhan Paandey Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म का भौकाल, पहले दिन कमाए इतने करोड़!

नई दिल्ली: कोरोना काल के बुरे दौर के बाद अब फिर बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात शुरू हो चुकी है. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'गंगुबाई काठियावाड़ी' और 'द कश्मीर फाइल्स' ने 100 करोड़ का जादूई आंकड़ा छू लिया है. वहीं अब बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी अपनी एक्शन कॉमेडी फिल्म 'बच्चन पांडे' (Bachchhan Paandey) के साथ दर्शकों के बीच आ चुके हैं. फिल्म ने दमदार ओपनिंग से खाता खोला है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी अपनी एक्शन कॉमेडी फिल्म 'बच्चन पांडे' (Bachchhan Paandey) का बज कई दिनों से सोशल मीडिया पर नजर आ रहा था. वहीं फिल्म के निर्माताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी कि शुक्रवार को फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 13.25 करोड़ रुपये की कमाई की है.

Opening above ₹ 10 cr would be considered GOOD for #BachchhanPaandey considering film is having a half day release on holi &it is facing a huge competition with a movement called #TheKashmirFiles .. pic.twitter.com/UDnFzAD34A

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) March 17, 2022