होली का जश्न खत्म होते ही इस हसीना के सिर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां की मौत से छलनी हुआ कलेजा, बताया दिल का हाल

Tisca Chopra Mother Died: होली का जश्न अभी खत्म ही हुआ है कि नामचीन एक्ट्रेस के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 52 साल की हसीना टिस्का चोपड़ा के घर से बुरी खबर है. एक्ट्रेस की मां का निधन हो गया है. इस दुखभरी खबर की जानकारी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी और दिलभर आने वाला पोस्ट लिखा जिसने लोगों की आंखे नम कर दी.

मां को याद कर इमोशनल हुईं टिस्का चोपड़ा

टिस्का की मां का निधन 7 मार्च को हुआ था. लेकिन, एक्ट्रेस ने मां की मौत की जानकारी देते हुए फैंस के साथ पोस्ट शेयर किया और दिल का हाल बताया. एक्ट्रेस ने मां पम्मी अरोड़ा के साथ की पुरानी फोटोज शेयर कर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. टिस्का ने इस पोस्ट में कहा कि 'उनकी मां किसी भी समस्या या शिकायत को खुद पर कभी भी हावी नहीं होने देती थीं. बेहतरीन और हल्के फुल्के अंदाज में जिंदगी जीती थीं. मां ने कला की सीख विरासत में दी. मां ने हमेशा सिखाया कि इंसान के पास ना तो हमेशा से ही है. इसलिए बाहर जाकर हां हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए.'

कभी नहीं मानी हार

टिस्का ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि 'किस्सागोई की कला, परफॉर्म करने की आदत औ रंगों के प्रति झुकाव उनकी मां की ही देन है. कैंसर और कई शारीरिक तकलीफों के बाद भी वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी. अस्पताल से आईसीयू में वो म्यूजिक की धुन पर थिरकना कभी नहीं भूलीं. वो बाहरी दुनिया और अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अरोड़ा मैम रहीं. इन्होंने कई पीढ़ियों के बच्चों को घर जैसी ममता और नरमी के साथ पढ़ाया.'

मां के जाने से विरासत का अंत

टिस्का ने कहा कि 'मां के चले जाने से एक अनूठी विरासत का अंत हुआ है. लेकिन, उनकी यादें, जीने का जोश उनकी बेटी तारा तक जरूर पहुंचेगा. मां की पुरानी फिलॉसफी को याद करूंगी आंसुओं के बीच मुस्कुराऊंगी और दुख पर मिट्टी डालूंगीं.' आपको बता दें, टिस्का ने साल 2025 में 'साली मोहब्बत' फिल्म का निर्देशन किया है. ये स्क्रीन पर आखिरी बार तेलुगू फिल्म 'हिट:द थर्ड केस' में नजर आई थीं. इसके अलावा 'मर्डर मुबारक' और 'दहन' सीरीज में दिखी थीं.