Advertisement
trendingNow13058547
Hindi Newsबॉलीवुडनए साल से 2 दिन पहले दृश्यम 3 एक्टर मोहनलाल के घर पसरा मातम, फिल्म रिलीज से पहले सिर से उठा मां का साया

नए साल से 2 दिन पहले 'दृश्यम 3' एक्टर मोहनलाल के घर पसरा मातम, फिल्म रिलीज से पहले सिर से उठा मां का साया

Mohanlal Mother Passes Away: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल से जुड़ी बुरी खबर है. एक्टर की 90 साल की मां का निधन मंगलवार को हुआ. मां की मौत की खबर ने एक्टर को तोड़कर रख दिया है. वहीं, फैंस भी एक्टर की मां को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां के साथ मोहनलाल
मां के साथ मोहनलाल

Mohanlal Mother Died: 'दृश्यम 3' एक्टर मोहनलाल (Mohanlal) के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है. नए साल की दस्तक से पहले एक्टर के घर से इतनी बुरी खबर आई है जिसके बाद इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की मां शांताकुमारी का निधन हो गया है. ये 90 साल की थीं. मां की मौत से मोहनलाल टूट गए हैं और खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा है.

लंबे वक्त से थीं बिस्तर पर

मोहनलाल की मां शांताकुमारी पथानामथिट्टा के एलांथूर की कहने वाली थीं. लेकिन, बाद में पति विश्वनाथन नायर के साथ तिरुवनंतपुरम चली गईं. इनके पति केरल सरकार में कानून सचिव के रूप में काम किया था.अपनी जिंदगी के लंबे वक्त शांताकुमारी ने तिरुवनंतपुरम में गुजारे. लेकिन, स्ट्रोक के बाद मोहनलाल अपनी मां को कोच्चि ले आए थे. कहा जा रहा है कि मोहनलाल की मां बढ़ती उम्र की समस्याओं की वजह से काफी वक्त से बिस्तर पर ही थीं. इन्होंने इसी साल 10 अगस्त को अपना 90वां जन्मदिन अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

मां के दिल के थे करीब

हर बच्चे की तरह मोहनलाल भी अपनी मां के दिल के काफी करीब थे. एक्टर ने अपनी मां के प्रति प्यार का इजहार उस वक्त भी किया था जब उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. एक्टर ने कहा था वो कोच्चि आए और सबसे पहले जिससे मिले वो उनकी मां थीं. मोहनलाल का मां को कितना प्यार करते थे इसका अंदाजा उनके पोस्ट से भी लगाया जा सकता है. जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ बचपनी की यादों से एक फोटो शेयर की थी. इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को शेयर कर मोहनलाल ने लिखा था- 'अम्मा'. इसके साथ ही हार्ट वाला आइकन बनाया था.

2026 में आएगी 'दृश्यम 3'

मोहनलाल इन दिनों अपनी अगले साल होने वाली फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे. ऐसे में इस खबर ने एक्टर को अंदर से तोड़कर रख दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' अप्रैल 9, 2026 को तो वहीं अजय देवगन की 'दृश्यम 3', 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हो सकती है.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

MohanlalDrishyam 3

Trending news

'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच