नए साल से 2 दिन पहले 'दृश्यम 3' एक्टर मोहनलाल के घर पसरा मातम, फिल्म रिलीज से पहले सिर से उठा मां का साया

Mohanlal Mother Died: 'दृश्यम 3' एक्टर मोहनलाल (Mohanlal) के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है. नए साल की दस्तक से पहले एक्टर के घर से इतनी बुरी खबर आई है जिसके बाद इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की मां शांताकुमारी का निधन हो गया है. ये 90 साल की थीं. मां की मौत से मोहनलाल टूट गए हैं और खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा है.

लंबे वक्त से थीं बिस्तर पर

मोहनलाल की मां शांताकुमारी पथानामथिट्टा के एलांथूर की कहने वाली थीं. लेकिन, बाद में पति विश्वनाथन नायर के साथ तिरुवनंतपुरम चली गईं. इनके पति केरल सरकार में कानून सचिव के रूप में काम किया था.अपनी जिंदगी के लंबे वक्त शांताकुमारी ने तिरुवनंतपुरम में गुजारे. लेकिन, स्ट्रोक के बाद मोहनलाल अपनी मां को कोच्चि ले आए थे. कहा जा रहा है कि मोहनलाल की मां बढ़ती उम्र की समस्याओं की वजह से काफी वक्त से बिस्तर पर ही थीं. इन्होंने इसी साल 10 अगस्त को अपना 90वां जन्मदिन अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया था.

मां के दिल के थे करीब

हर बच्चे की तरह मोहनलाल भी अपनी मां के दिल के काफी करीब थे. एक्टर ने अपनी मां के प्रति प्यार का इजहार उस वक्त भी किया था जब उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. एक्टर ने कहा था वो कोच्चि आए और सबसे पहले जिससे मिले वो उनकी मां थीं. मोहनलाल का मां को कितना प्यार करते थे इसका अंदाजा उनके पोस्ट से भी लगाया जा सकता है. जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ बचपनी की यादों से एक फोटो शेयर की थी. इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को शेयर कर मोहनलाल ने लिखा था- 'अम्मा'. इसके साथ ही हार्ट वाला आइकन बनाया था.

2026 में आएगी 'दृश्यम 3'

मोहनलाल इन दिनों अपनी अगले साल होने वाली फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे. ऐसे में इस खबर ने एक्टर को अंदर से तोड़कर रख दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' अप्रैल 9, 2026 को तो वहीं अजय देवगन की 'दृश्यम 3', 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हो सकती है.