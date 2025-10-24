Ba***ds of Bollywood के म्यूजिक कंपोजर Shashwat Sachdev ने ग्लोबल स्टेज पर लगाई लंबी छलांग, टू टाइम्स एकेडमी अवार्ड विनर Hans Zimmer के साथ करेंगे कोलेब

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के सिंगर शाश्वत सचदेव को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. दरअसल वो दो बार एकेडमी अवार्ड विनर रह चुके हंस जिमर के साथ एक ब्रिटिश टेलीविजन क्राइम सीरीज के लिए कोलोब करने वाले हैं.
इंडियन म्यूजिक के लिए ग्लोबल स्टेज पर ये किसी ग्राउंब्रेकिंग मोमेंट से कम नहीं है, नेशनल अवॉर्ड विनर रह चुके कंपोजर शाश्वत सचदेव अब लेजेंडरी हंस जिमर के साथ मिलकर एक टीवी क्राइम सीरीज के लिए काम करने वाले हैं. हंस जिमर दो बार एकेडमी अवार्ड विनर रह चुके हैं, जिन्होंने द लाइन किंग, इनसेप्शन और इंटरसेलर में शानदार काम किया है. वहीं शाश्वत और हंस जिमर का ये कॉलोबोरेशन इंडियन आर्टिस्ट के लिए किसी प्राउड मोमेंट से कम नहीं है, इस कोलैबोरेशन से ऐसा लग रहा है कि इंडियन म्यूजिक ग्लोबल स्टेज पर अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है.
‘म्यूजिक को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं’
ग्लोबल स्टेज पर अपने बड़े कालेब को लेकर म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव ने कहा, ‘दूसरे देशों में म्यूजिक कंपोज करना यह एहसास दिलाता है कि अच्छी आवाज को किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सच्चाई की जरूरती होती है. मुंबई से लेकर लॉस एंजिल्स तक, एक जैसी ही धड़कने हैं ये कोलैबोरेशन विनम्रता, गर्व और भावपूर्णता, सब कुछ एक साथ है, ये याद दिलाता है कि म्यूजिक बनता नहीं, याद किया जाता है.’
कंपोजर ने जाहिर की अपनी खुशी
कंपोजर ने आगे कहा, ‘कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक खानाबदोश हूं, एक जिप्सी आत्मा जो कल्चर और देशों से गुजर रही है, इस सफर में आगे बढ़ते हुए एक नई म्यूजिक की दुनिया की तलाश हो रही है, जैसे हंस और जेम्स के साथ काम करना मेरे लिए एक बेहद खूबसूरत दुनिया है.’ खबरों की मानें तो नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में भी हंस जिमर ने म्यूजिक के उस्ताद ए आर रहमान के साथ मिलकर काम किया है.
