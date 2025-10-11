Advertisement
trendingNow12957892
Hindi Newsबॉलीवुड

बेटे Aryaman के डेब्यू और नेपोटिज्म पर बोले Bobby Deol, कहा- ‘आज की ऑडियंस…’

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्टर बॉबी देओल ने अपनी कमाल की एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया है. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने स्टारकिड और नेपोटिज्म को लेकर चर्चा की है. आइए जानते हैं उनके कमेंट के बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 11, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे Aryaman के डेब्यू और नेपोटिज्म पर बोले Bobby Deol, कहा- ‘आज की ऑडियंस…’

बॉबी देओल इन दिनों अपने शानदार कमबैक को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि उन्होंने फिल्म 'एनिमल' और आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से किया है. बॉबी देओल को इस फिल्म और वेब सीरीज से यंग जनरेशन के बीच काफी पॉपुलैरिटी मिली है. वहीं वो हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने बेटे आर्यमन और नेपोटिज्म को लेकर बात करते हुए नजर आए हैं. ऑनगोइंग नेपोटिज्म टॉपिक को लेकर बॉबी ने खुलकर बात की है.

 

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड'
दरअसल आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर पर बॉबी देओल अपने परिवार के साथ आए थे, जहां उनका बेटे आर्यमन देओल भी दिखाई दिए थे. इस प्रीमियर पर बॉबी के बेटे का लुक और ड्रेसिंग सेंस फैंस के बीच चर्चा का विषय रहा था, जिसके बाद कई फैंस ने कमेंट कर उनके बॉलीवुड डेब्यू पर इच्छा जाहिर की थी. लेकिन फैंस की इस ख्वाहिश पर पानी फेरते हुए बॉबी ने इससे इनकार कर दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्क्रिप्ट का इंतजार
बॉबी देओल का कहना है कि उन्हें आर्यमन को लॉन्च करने की कोई भी जल्दी नहीं है, इसके लिए सही समय और प्रोजेक्ट होना चाहिए. इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए एक्टर ने बताया कि परिवार को एक ऐसी स्क्रिप्ट का इंतजार है, जो आर्यमान की क्षमता के साथ न्याय कर सके. वहीं एक्टर ने आगे यह भी स्वीकार किया कि 1990 के दशक में उनके डेब्यू के बाद से इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव आया है 

बॉबी ने बेटे से कहा मेहनत करो
बॉबी देओल ने आगे कहा, ‘मैं उसे लॉन्च नहीं कर रहा हूं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं, जो उसके लिए एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लेकर आए. हम अभी इंतजार कर रहे हैं, और मैंने अपने बेटे से कहा है कि तब तक वह खुद पर कड़ी मेहनत करें क्योंकि समय बदल गया है. जब मैंने शुरुआत की थी, तब खुद को साबित करने और बेहतर होने के कुछ मौके मिलते थे.’

 

आज की ऑडियंस तेज और ईमानदार
उन्होंने आगे कहा, 'जहां एक समय इंडस्ट्री ने स्टार किड्स को लड़खड़ाने और फिर संभलने का मौका दिया था, वहीं आज का समय ऐसा मौका नहीं देता है. ‘आज की ऑडियंस तेज और ईमानदार है. आपको एक ही मौका मिलता है, अगर वे आपसे जुड़ पाते हैं, तो बहुत अच्छा अगर नहीं, तो बात खत्म. यह एक सच्चाई है.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Bobby Deolbobby deol on son aryaman debut

Trending news

AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
Asaduddin Owaisi
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
Asaduddin Owaisi
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
West Bengal
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल