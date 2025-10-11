बेटे Aryaman के डेब्यू और नेपोटिज्म पर बोले Bobby Deol, कहा- ‘आज की ऑडियंस…’

बॉबी देओल इन दिनों अपने शानदार कमबैक को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि उन्होंने फिल्म 'एनिमल' और आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से किया है. बॉबी देओल को इस फिल्म और वेब सीरीज से यंग जनरेशन के बीच काफी पॉपुलैरिटी मिली है. वहीं वो हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने बेटे आर्यमन और नेपोटिज्म को लेकर बात करते हुए नजर आए हैं. ऑनगोइंग नेपोटिज्म टॉपिक को लेकर बॉबी ने खुलकर बात की है.

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड'

दरअसल आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर पर बॉबी देओल अपने परिवार के साथ आए थे, जहां उनका बेटे आर्यमन देओल भी दिखाई दिए थे. इस प्रीमियर पर बॉबी के बेटे का लुक और ड्रेसिंग सेंस फैंस के बीच चर्चा का विषय रहा था, जिसके बाद कई फैंस ने कमेंट कर उनके बॉलीवुड डेब्यू पर इच्छा जाहिर की थी. लेकिन फैंस की इस ख्वाहिश पर पानी फेरते हुए बॉबी ने इससे इनकार कर दिया था.

स्क्रिप्ट का इंतजार

बॉबी देओल का कहना है कि उन्हें आर्यमन को लॉन्च करने की कोई भी जल्दी नहीं है, इसके लिए सही समय और प्रोजेक्ट होना चाहिए. इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए एक्टर ने बताया कि परिवार को एक ऐसी स्क्रिप्ट का इंतजार है, जो आर्यमान की क्षमता के साथ न्याय कर सके. वहीं एक्टर ने आगे यह भी स्वीकार किया कि 1990 के दशक में उनके डेब्यू के बाद से इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव आया है

बॉबी ने बेटे से कहा मेहनत करो

बॉबी देओल ने आगे कहा, ‘मैं उसे लॉन्च नहीं कर रहा हूं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं, जो उसके लिए एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लेकर आए. हम अभी इंतजार कर रहे हैं, और मैंने अपने बेटे से कहा है कि तब तक वह खुद पर कड़ी मेहनत करें क्योंकि समय बदल गया है. जब मैंने शुरुआत की थी, तब खुद को साबित करने और बेहतर होने के कुछ मौके मिलते थे.’

आज की ऑडियंस तेज और ईमानदार

उन्होंने आगे कहा, 'जहां एक समय इंडस्ट्री ने स्टार किड्स को लड़खड़ाने और फिर संभलने का मौका दिया था, वहीं आज का समय ऐसा मौका नहीं देता है. ‘आज की ऑडियंस तेज और ईमानदार है. आपको एक ही मौका मिलता है, अगर वे आपसे जुड़ पाते हैं, तो बहुत अच्छा अगर नहीं, तो बात खत्म. यह एक सच्चाई है.’