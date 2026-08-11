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'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बादशाह ने खोला 17 साल पुराने विवाद का पन्ना, हनी सिंह बोले- 'मेरी नालायक औलाद'; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Badshah Honey Singh Controversy: फेमस रैपर बादशाह और हनी सिंह के बीच 17 साल पुराना विवाद फिर से गहरा गया है. समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बादशाह द्वारा अपने स्टेज नाम का श्रेय खुद को देने पर हनी सिंह ने उन्हें 'नालायक औलाद' कह दिया है. इसी बीच अब सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 11, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:54 PM IST
'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बादशाह ने खोला 17 साल पुराने विवाद का पन्ना, हनी सिंह बोले- 'मेरी नालायक औलाद'; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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