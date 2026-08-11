'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बादशाह ने खोला 17 साल पुराने विवाद का पन्ना, हनी सिंह बोले- 'मेरी नालायक औलाद'; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Badshah Honey Singh Controversy in India's Got Latent: फेमस रैपर बादशाह और हनी सिंह के बीच पिछले 17 सालों से चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में बादशाह, समय रैना के लोकप्रिय यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) सीजन 2 में एक गेस्ट पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए. यहां बादशाह ने अपने उस पुराने दावे से पल्ला झाड़ लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका स्टेज नाम हनी सिंह ने रखा था. जैसे ही बादशाह ने यह नया बयान दिया, उनके पूर्व साथी और अब विरोधी बन चुके हनी सिंह ने उन पर तीखा तंज कस दिया.
दरअसल, शो के दौरान जब समय रैना ने बादशाह से पूछा कि उनका स्टेज नाम किसने रखा, तो उन्होंने इसका श्रेय खुद को दिया. जब समय ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कुछ और सुना है, तो बादशाह ने इसे एक 'झूठी कहानी' करार दिया. हालांकि, एपिसोड प्रसारित होने के बाद इंटरनेट पर उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया, जिसमें वह साफ कह रहे थे कि हनी सिंह ने ही उन्हें 'बादशाह' नाम दिया था, क्योंकि वह एक शहंशाह की तरह अपनी मर्जी से जीते थे.
बादशाह के इस बदलते रुख पर हनी सिंह ने तुरंत पलटवार किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें बादशाह के नए दावे और पुराने इंटरव्यू को एक साथ दिखाया गया था. इस पर कमेंट करते हुए हनी सिंह ने लिखा, 'मेरी नालायक औलाद', जिसके साथ ही दोनों के बीच सालों से चली आ रही 'पब्लिक बीफ' एक बार फिर चर्चा में आ गई है.
Samay bhai no badshah Vs honey Singh joke pic.twitter.com/X6IVq0gKfk
Elvish Yadav Parody (elvishhub) August 10, 2026
2000 के दशक के अंत में बादशाह और हनी सिंह 'माफिया मुंडीर' ग्रुप का हिस्सा थे. इस ग्रुप में रफ्तार, इक्का और लिल गोलू भी शामिल थे. लेकिन जल्द ही गानों के क्रेडिट को लेकर इनके बीच अनबन शुरू हो गई, जो एक कड़वे अलगाव में बदल गई. बादशाह ने आरोप लगाया था कि हनी सिंह केवल अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे और उन्होंने अन्य साथियों से कोरे कागजों पर साइन करवाए थे. बादशाह का यह भी दावा है कि उन्होंने हनी सिंह के सुपरहिट गाने 'ब्राउन रंग' और 'अंग्रेजी बीट' लिखे थे, लेकिन उन्हें कभी इसका श्रेय नहीं मिला.
हालांकि दोनों ने 2020 में एक दिवाली पार्टी में मिलने और मतभेद भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन कड़वाहट अभी भी बरकरार है. साल 2024 में एक परफॉर्मेंस के दौरान बादशाह ने इस झगड़े को खत्म करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन हनी सिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया. हनी सिंह का आरोप है कि बादशाह ने सालों तक उनका मजाक उड़ाया और उनके 'बायपोलर डिसऑर्डर' जैसी बीमारी पर भी गाने बनाकर तंज कसे. हनी सिंह ने यहां तक कह दिया कि बादशाह 'थूक कर चाटने वालों' में से हैं और वह फिर से अपनी बात से पलट जाएंगे.