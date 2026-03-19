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Hindi Newsबॉलीवुडअश्लीलता के आरोपों में घिरे बादशाह, अब महिला आयोग ने मेकर्स को थमाया समन, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

अश्लीलता के आरोपों में घिरे बादशाह, अब महिला आयोग ने मेकर्स को थमाया समन, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

Badshah Tateeree Song Controversy: सिंगर बादशाह अपने नए गाने 'टटीरी' में अश्लीलता और बिना अनुमति सरकारी बसों के इस्तेमाल को मुश्किल में फंस गए हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए बादशाह और उनकी टीम को समन जारी किया है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 19, 2026, 06:45 PM IST
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अश्लीलता के आरोपों में घिरे बादशाह, अब महिला आयोग ने मेकर्स को थमाया समन, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

Badshah Tateeree Song Controversy: रैपर सिंगर बादशाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनके नए गाने ‘टटीरी’ में कथित तौर पर अश्लीलता को लेकर समन भेजा गया है. महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का खुद संज्ञान लिया है. गाने के बोल और विजुअल्स को लेकर चिंता जताई गई है. महिला आयोग ने बादशाह के साथ-साथ गाने के डायरेक्टर माही संधू, को-डायरेक्टर जोबन संधू और प्रोड्यूसर हितेन को समन भेजा है. इन सभी को 25 मार्च 2026 को दोपहर 12:30 बजे संबंधित दस्तावेजों के सात आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है. 

आयोग ने बयान में क्या कहा?

एक बयान में आयोग ने कहा कि गाने का कंटेंट पहली नजर में ही काफी आपत्तिजनक लगता है और यह भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. बयान में कहा गया, 'राष्ट्रीय महिला आयोग ने NCW अधिनियम, 1990 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है, जिनमें गाने 'टटीरी' में अश्लीलता और फूहड़पन होने का आरोप लगाया गया है.' 

NCW ने कहा कि उसने डायरेक्टर माही संधू, जोबन संधू और प्रोड्यूसर हितेन को भी 25 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए समन भेजा है. कमीशन ने कहा कि उन्हें संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. इसमें आगे कहा गया, 'पेश न होने पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है.'

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बादशाह को गिरफ्तार करने के आदेश 

शुक्रवार को, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बादशाह को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए. यह आदेश तब आया जब बादशाह म्यूजिक वीडियो में कथित तौर पर आपत्तिजनक बोल और सीन के मामले में तय समय सीमा तक आयोग के सामने पेश नहीं हुए. चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने प्रेस को बताया, 'मैंने पानीपत के SP को आदेश दिया है कि वे बादशाह को कहीं से भी, किसी भी जगह से गिरफ्तार करें और तलाशी के आदेश जारी करें.' 

कई जगहों पर छापेमारी जारी

रेणु ने यह भी कहा कि रैपर को 13 मार्च से पहले उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था. यह मामला उस गाने से जुड़ा है 'जिसमें हरियाणा की बेटियों का अपमान अनुचित शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करके किया गया है.' चेयरपर्सन ने यह भी बताया कि इस मामले में पंचकूला और जींद में एफआईआर दर्ज की गई हैं. हरियाणा पुलिस ने शनिवार को एक बयान में कहा कि बादशाह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं और वे अलग-अलग संभावित जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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