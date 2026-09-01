दो शादियां, दोनों में दरार... बादशाह की मैरिड लाइफ की टाइमलाइन, जैसमीन-ईशा संग रिश्ते पर साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा?

म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर रैपर बादशाह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. मार्च 2026 में पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी संग गुपचुप शादी रचाने वाले बादशाह ने महज पांच महीने के भीतर ही इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है. 31 अगस्त 2026 को दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए साझा बयान जारी कर आधिकारिक तौर पर अपने अलगाव का ऐलान किया. इस खबर ने न केवल बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को चौंकाया है, बल्कि फैंस भी हैरान हैं. यह बादशाह की दूसरी शादी थी, जो इतनी जल्दी टूट गई. इससे पहले साल 2012 में उनकी पहली शादी जैसमीन मसीह से हुई थी, जो 2020 में तलाक पर खत्म हुई थी. आइए जानते हैं जैसमीन से ईशा रिखी तक, बादशाह की पर्सनल लाइफ में कब-कब क्या-क्या हुआ और इस अलगाव पर साइकोलॉजिस्ट गुलीना सिंह ने क्या कहा है.
बादशाह जब म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे, उसी दौर में उनकी मुलाकात जैसमीन मसीह से हुई थी. दोनों ने साल 2012 में साधारण तरीके से शादी की थी. जैसमीन हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती थीं. बादशाह के स्टारडम और लगातार बिजी शेड्यूल के बीच जैसमीन ने हमेशा उनके परिवार को संभाला.
साल 2017 में बेटी जेसेमी का जन्म हुआ, जिसके बाद बादशाह काफी खुश नजर आए थे. हालांकि, स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचने के साथ ही बादशाह का ट्रैवल शेड्यूल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स काफी बढ़ गए थे. धीरे-धीरे दोनों के बीच विचारों का मतभेद शुरू हो गया. 2019 के आसपास दोनों के अलग रहने की खबरें आईं और 2020 में यह शादी औपचारिक रूप से तलाक में बदल गई. आज भी उनकी बेटी जेसमी अपनी मां जैसमीन के साथ लंदन में रहती है और बादशाह अक्सर उससे मिलने लंदन जाते रहते हैं.
दो साल पहले अक्टूबर के महीने में बादशाह ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वह अपनी बेटी के साथ सिंगिंग करते हुए दिखे थे और यह वीडियो अब भी वायरल हो रहा है. लोगों ने इस वीडियो पर खूब प्यार बरसाया था.
जैसमीन से तलाक के कुछ सालों बाद बादशाह की जिंदगी में पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी की एंट्री हुई. ईशा रिखी पंजाबी सिनेमा का एक जाना-माना नाम हैं, जिन्होंने 'जट्ट एंड जुलिएट 2' और 'अरदास' जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई और जल्द ही यह प्यार में बदल गई.
मार्च 2026 में दोनों ने मीडिया से दूर रहते हुए एक निजी समारोह में शादी कर ली. कुछ महीनों तक इस शादी को गुप्त रखा गया, लेकिन जून 2026 में ईशा रिखी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को इस शादी की खुशखबरी दी थी. हालांकि, यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी.
शादी का खुलासा होने के महज एक महीने बाद यानी जुलाई 2026 में ही दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें आने लगीं. जुलाई में ईशा रिखी ने अपने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया था. इस पोस्ट में लिखा था, "एवरी स्टॉर्म इज अ लेसन, एवरी प्रेयर इज होप" (हर तूफान एक सीख है, हर प्रार्थना एक उम्मीद है).
इसके साथ ही शादी के वीडियो क्लिप के साथ ईशा की कुछ भावुक तस्वीरें सामने आईं, जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस शादी में सब कुछ ठीक चल रहा है. मीडिया और गॉसिप गलियारों में दोनों के अलग होने के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन उस वक्त दोनों में से किसी ने भी इस पर सीधी टिप्पणी नहीं की थी.
ग्राफिक्स के जरिए देखिए टाइमलाइन-
तमाम अटकलों और अफवाहों पर विराम लगाते हुए 31 अगस्त 2026 की रात बादशाह और ईशा रिखी ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक साझा बयान जारी किया. दोनों ने अपने बयान में लिखा कि उन्होंने आपसी सहमति से अपनी राहें अलग करने का फैसला लिया है. दोनों ने स्पष्ट किया कि वे एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह फैसला जरूरी था. इसके साथ ही दोनों ने अपने फैंस और मीडिया से अपील की कि इस कठिन समय में उनकी निजता का सम्मान किया जाए. शादी के महज 5 महीने के भीतर हुआ यह तलाक पूरे बॉलीवुड और म्यूजिक जगत के लिए एक बड़ा झटका है.
किसी भी इंसान की जिंदगी में बार-बार रिश्ते टूटना, कम वक्त में शादी का खत्म होना और लाइमलाइट का दबाव मानसिक सेहत पर गहरा असर डालता है. इन सब बातों का इंसान के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है? आइए, साइकोलॉजिस्ट गुलीना सिंह से सीधे बातचीत के जरिए समझते हैं टूटे रिश्तों, मानसिक तनाव और उससे उबरने के इस पूरे गणित को:
सवाल 1: जब कोई रिश्ता शादी जैसे बड़े मोड़ पर पहुंचकर महज 5-6 महीनों में टूट जाता है, तो इंसान की मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है?
जवाब: इतने कम समय में शादी का टूटना इंसान के लिए एक बड़े 'इमोशनल शॉक' जैसा होता है. अचानक हुए इस बदलाव से व्यक्ति के मन में सेल्फ-डाउट और गिल्ट की भावना घर कर लेती है. इंसान सोचने लगता है कि क्या उसने शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया था या कमी उसी के अंदर थी. समाज और मीडिया के सवालों के डर से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का खतरा काफी बढ़ जाता है.
सवाल 2: अगर किसी की जिंदगी में बार-बार रिश्ते टूटते हैं, तो इसका दिमाग पर क्या असर पड़ता है?
सवाल 3: सेलिब्रिटीज के रिश्तों में आम लोगों के मुकाबले तनाव ज्यादा क्यों होता है? क्या लाइमलाइट उनके मेंटल प्रेशर को बढ़ाती है?
जवाब: हां, बिल्कुल. सेलिब्रिटीज की लाइफ में प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाती है. लगातार मीडिया स्क्रूटनी, लोगों के कमेंट्स, देर रात तक काम का शेड्यूल और लगातार ट्रैवलिंग उनके पर्सनल टाइम को छीन लेती है. इसके अलावा, दो बड़े स्टार्स के बीच ईगो क्लैश और अपनी-अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का दबाव भी रिश्ते में एंग्जाइटी और तनाव को कई गुना बढ़ा देता है.
सवाल 4: जब लोग रिश्तों में कड़वाहट आते ही सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक मैसेज शेयर करते हैं, तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है?
जवाब: साइकोलॉजी के मुताबिक, क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करना एक तरह से 'क्राय फॉर हेल्प' (मदद या तवज्जो पाने की कोशिश) और अपना गुबार निकालने का जरिया होता है. जब इंसान अपने पार्टनर से सीधे अपनी बात नहीं कह पाता या अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, तो वह सोशल मीडिया के जरिए दूसरों की हमदर्दी पाने की कोशिश करता है. यह इस बात का संकेत है कि इंसान अंदर से बहुत परेशान और अकेला महसूस कर रहा है.
सवाल 5: तलाक या ब्रेकअप के बाद इंसान खुद को डिप्रेशन से कैसे बचाए और लाइफ में 'हेल्दी इमोशनल रिकवरी' कैसे करे?
जवाब: सबसे पहले तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि रिश्ता खत्म हो चुका है और इस पर दुख होना स्वाभाविक है. रिकवरी के लिए 3 जरूरी कदम उठाने चाहिए:
पहला: कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और पुरानी यादों से दूरी (डिजिटल डिटॉक्स) बनाएं.
दूसरा: अपने काम और पुरानी हॉबीज पर धीरे-धीरे ध्यान लगाना शुरू करें.
तीसरा: अपने दर्द को दिल में दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करें. सही सपोर्ट सिस्टम से इंसान बहुत जल्दी इस कठिन दौर से बाहर निकल आता है.
रिश्तों में आने वाले उतार-चढ़ाव और अलगाव किसी भी व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, चाहे वे आम इंसान हों या फिर ग्लैमर की दुनिया के सितारे. बादशाह और ईशा रिखी के इस फैसले से यह साफ झलकता है कि स्टारडम और सफलता के बावजूद हर रिश्ते को आपसी समझ और मानसिक सुकून की जरूरत होती है. जब कोई रिश्ता उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाता, तो एक-दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय आपसी सहमति से गरिमापूर्ण तरीके से अलग हो जाना ही परिपक्वता की निशानी माना जाता है. ऐसे में किसी पर टीका-टिप्पणी या कयास लगाने के बजाय, दोनों व्यक्तियों की प्राइवेसी का सम्मान करना और उन्हें इस कठिन दौर से उबरने का समय देना ही सबसे सही दृष्टिकोण है.