क्या 4 महीने में टूट गई ईशा-बादशाह की शादी? पत्नी के पोस्ट ने दिया हिंट

पॉपुलर रैपर और सिंगर बादशाह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. लगभग चार महीने पहले पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी संग दूसरीशादी की थी. वहीं अब सोशल मीडिया पर ईशा रिखी ने अपना पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट पर एक्ट्रेस ने क्रिप्टिक कैप्शन लिखा है. इस पोस्ट और कैप्शन को देख फैंस को लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ को ठीक नहीं चल रहा है.
ईशा ने अपनी शादी के कुछ वीडियो और फोटो शेयर की है, लेकिन इन फोटो के साथ उन्होंने क्रिप्टिक कैप्शन दिया है. इस कैप्शन से फैंस के बीच तलाक की अफवाह तेज हो गई है. ईशा द्वारा शेयर वीडियो में बादशाह सिख रीति-रिवाज के अनुसार शादी की सारी रस्में निभा रहे हैं.
ईशा ने कुछ फोटो के साथ एक वीडियो का कोलाज बनाया है. इस कोलाज में कपल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं. वीडियो की शुरुआत में वह वरमाना पहनाते हैं और शादी की रस्में निभाते हैं. वीडियो की एक क्लिप में बादशाह पत्नी ईशा को किस करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं वीडियो के अंतर में ईशा रोती हुई दिख रही है और बादशाह उन्हें गले रहे हैं.
इस वीडियो के साथ ईशा ने इमोशनल कैप्शन लिखा- हर तूफान एक सीख है. हर प्रार्थना एक उम्मीद है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने ब्रोकन हार्ट इमोझी शेयर किया है.
बादशाह और ईशा रिखी की शादी की खबर मार्च 2026 में आईं, एक्ट्रेस ईशा की मां पूनम रिखी ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की फोटो और वीडियो की थी. इस वीडियो और फोटो में बादशाह दूल्हा बने हुए थे. वहीं ईशा लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में सिख रीति-रिवाज के साथ सात फेरे लेते हुए नजर आ रही थी. शुरुआत में रैपर ने अपनी शादी को सीक्रेट रखा था.
ईशा ने आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में कहा था उनके पति देव को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करते.
ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने साल 2013 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. वह अरिदासस हैप्पी गो लकी जैसी फिल्मो में काम कर चुकी हैं. साल 2018 में वह बॉलीवुड फिल्म नवाबजादे में नजर आई थी.
बादशाह की पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी. इस शादी से उनकी बेटी जेसेमी ग्रेस भी है. शादी के कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए. पहली शादी टूटने के बाद बादशाह ने मीडिया से दूर दूसरी शादी की.