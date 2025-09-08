Badshah के ‘The Unfinished Tour’ का हुआ शानदार आगाज, स्टेज पर Nora Fatehi की सरप्राइज एंट्री से शो में लगे चार-चांद!

सिंगिंग वर्ल्ड के रैपर बादशाह ने धमाकेदार परफॉर्मेंस से अपने टूर के साथ वापसी की है, वर्जीनिया के ईगल बैंक एरिना में हुए इस शो की ओपनिंग की चर्चा इंटरनेट पर हर जगह हो रही है, वहीं हजारों की संख्या में फैंस ने अपनी मौजूदगी से चार-चांद लगा दिए थे. शो के दौरान बादशाह की धमाकेदार एंट्री ने माहौल को और भी ज्यादा रंगीन बना दिया था. सिंगर ने स्टेज पर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से एंट्री करते ही अपने चार्ट के टॉप एंथम 'डाकू' से शुरुआत करी थी.

2 मिलियन डॉलर

बादशाह के इस टूर का बजट लगभग 2 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है जो कि किसी भी इंडियन सिंगर के लिए काफी महंगा हिप-हॉप टूर है. वहीं इस टूर में स्टेज पर एक शानदार डिजाइन, कमाल के ऑडियो-वीडियो इफेक्ट और बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा.

अनफिनिश्ड टूर

शो के दौरान स्टेज पर खड़े होकर रैपर बादशाह ने कहा, ‘इस मंच पर खड़े होकर, हजारों लोगों को मेरे गानों पर गाते हुए सुनना, यह मेरे अनफिनिश्ड टूर का लक्ष्य है. ये साबित करता है कि जब म्यूजिक दिल से निकलता है, तो वो सारी सीमाओं से परे होता है, और यह अभी सिर्फ शुरुआत है.’

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 2026 में आ रही एक ऐसी मेगा बजट फिल्म, जो 'बाहुबली' को देगी टक्कर, 30 एकड़ में लग रहा सेट, 8 भाषाओं में होगी रिलीज

बादशाह के शो में असली रौनक उस समय देखने को मिली जब ग्लोबल स्टार नोरा फतेही ने स्टेज पर अपने गाने 'ओ मामा टेटेमा' और सॉन्ग 'गर्मी' से एंट्री मारी. नोरा के स्टेज पर आते ही स्टेडियम में शोर बढ़ गया था. वहीं शो के बाद नोरा ने अपने सोशल मीडिया पर एक्सपीरियंस को बताते हुए कहा उन्हें मंच पर 'भूकंप' जैसा महसूस हो रहा था. वहीं बादशाह के टूर में आस्था गिल की वापसी भी जल्द ही देखने को मिलेगी.