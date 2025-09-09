'किन्नी टैरिफ चाहिए...', अमेरिका के कॉन्सर्ट में बादशाह ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, स्टेज पर बदल डाले गाने के लिरिक्स, खूब बजी तालियां, VIDEO
Hindi Newsबॉलीवुड

'किन्नी टैरिफ चाहिए...', अमेरिका के कॉन्सर्ट में बादशाह ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, स्टेज पर बदल डाले गाने के लिरिक्स, खूब बजी तालियां, VIDEO

Singer Badshah on Donald Trump Tariff Policy: बॉलीवुड फेमस रैपर बादशाह अपने अनफिनिश्ड यूएसए टूर पर अमेरिका में गदर काट रहे हैं. इसी बीच उन्होंने हालिया कॉन्सर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टैरिफ लगाए जाने पर तंज कसा. जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 09, 2025, 03:19 PM IST
कॉन्सर्ट में बादशाह ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज
कॉन्सर्ट में बादशाह ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज

Badshah on Donald Trump Tariffs: बॉलीवुड फेमस रैपर बादशाह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस वक्त बादशाह अपने वायरल वीडियो को लेकर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं. रैपर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बादशाह इन दिनों अपने अनफिनिश्ड यूएसए टूर के साथ अमेरिका में धमाल मचा रहे हैं. वायरल हो रहा वीडियो 'अनफिनिश्ड यूएसए टूर' का है. इस वीडियो में बादशाह ने कॉन्सर्ट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के लिए तंज कसते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

बादशाह के बयान ने मचाया तहलका
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बादशाह एक बयान दे रहे है. इस बयान में बादशाह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टैरिफ पॉलिसी पर तंज कस रहे है. वीडियो में बादशाह स्टेज पर शो के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' के अपने पॉपुलर सॉन्ग की मशहूर लाइन 'किनिया तारीफां चाहिदी ऐ तैनू' के लिरिक्स को बदलकर 'होर किनिया टैरिफ चाहिदी ऐ ट्रंप को' गाया. ये सुनते ही फैंस जोर-जोर से तालियां बजाने लगे और हंसी से हर को गूंज उठा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारत और अमेरिका के रिश्ते पर ली चुटकी
रैपर बादशाह यहीं नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाने के बाद उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच इंटरनेशनल जियो-पॉलिटिक्स रिलेशन पर भी मजाकिया अंदाज में चुटकी ली. इस बादशाह ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को लेकर कहा कि 'सोणी है तेरी सूरत...पर सिरत तेरी बेवफा.'

सबसे महंगे टूर पर है बादशाह
बता दें कि रैपर बादशाह का ये टूर 2 मिलियन डॉलर की लागत के साथ इंडियन हिप-हॉप के हिस्ट्री का सबसे महंगा टूर बन गया है. न्यू जर्सी के इस शो में बादशाह ने न सिर्फ म्यूजिक से धमाल मचाया है, बल्कि स्मार्ट और मजेदार कमेंट्स से भी हर किसी का दिल जीत लिया है. उन्होंने अपने गाने के लिरिक्स को मौजूदा मुद्दों से जोड़ दिया. हर कोई रैपर के इस देसी-विदेशी स्टाइल को काफी पसंद कर रहा है. 

