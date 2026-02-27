Advertisement
BAFTA में धमाल मचाने के बाद थिएटर में बवाल मचाने आ रही बूंग, इस दिन दोबारा हो रही री-रिलीज

BAFTA में धमाल मचाने के बाद थिएटर में बवाल मचाने आ रही 'बूंग', इस दिन दोबारा हो रही री-रिलीज

'बूंग' मूवी ने BAFTA अवॉर्ड जीतकर सभी को हैरान कर दिया था. खास बात है कि ये पहली मूवी है जिसे बाफ्टा में ऐसा सम्मान मिला. ऐसे में फिल्म मेकर्स ने इस मूवी को 6 मार्च को दोबारा रिलीज करने का ऐलान किया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:48 PM IST
बूंग फिल्म
बूंग फिल्म

Boong Film: 'बूंग' फिल्म ने बाफ्टा में अवॉर्ड जीतकर ऐसा परचम लहराया कि हर कोई इस फिल्म का फैन हो गया. बाफ्टा में बवाल मचाने के बाद ये मणिपुरी फिल्म अब 6 मार्च को बड़े पैमाने पर दोबारा री- रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए एक नया पोस्टर लॉन्च किया है. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

6 मार्च को दोबारा होगी रि-रिलीज

'बूंग' ने हाल ही में लंदन में '79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स' में बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म की कैटेगरी में अवॉर्ड जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. 'बूंग' ने जूटोपिया 2, लिलो एंड स्टिच और आर्को जैसी बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों को पछाड़कर मिनटों में पछाड़ दिया. मेकर्स ने नया पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर कैप्शन लिखा- 'मासूमियत, प्यार और दृढ़ता की का एक अनोखा सफर. भारत की पहली बाफ्टा पुरस्कार विजेता फिल्म को 6 मार्च को थिएटर में देखें.'

क्या है 'बूंग' की कहानी?

लक्ष्मीप्रिया देवी की लिखी और डायरेक्ट की हुई फिल्म 'बूंग' की कहानी एक छोटे से लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मां को एक तोहफे से सरप्राइज देने का प्लान बनाता है. अपनी मासूमियत में,वह मानता है कि अपने गैर-हाजिर पिता को वापस घर लाना सबसे खास तोहफा होगा. पिता की तलाश में 'बूंग' की दुनिया बिखर जाती है, लेकिन आखिर में एक यादगार तोहफा मिलता है. इस फिल्म को फरहान अख्तर के साथ कई और लोगों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था. अब वर्ल्डवाइड तारीफ पाने और भारत के लिए बाफ्टा जैसा बड़ा सम्मान लाने के बाद, 'बूंग अब बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है.

'द केरला स्टोरी 2' को लेकर फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह को बड़ा रिलीफ, हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने पलटा फैसला

पीएम मोदी ने दी थी बधाई

'बूंग' फिल्म को जैसे अवॉर्ड मिला तो बॉलीवुड के कई सितारों यहां तक खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने पूरी टीम को बधाई दी थी. पीएम ने ट्वीट किया था- 'इस मूवी से जुड़े सभी लोगों को बधाई. ये वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है, खासकर मणिपुर के लिए. ये हमारे देश की शानदार रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करता है.'

