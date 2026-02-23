Advertisement
trendingNow13119810
Hindi NewsबॉलीवुडBAFTA में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को दिया गया स्पेशल ट्रिब्यूट, स्क्रीन पर फोटो देखते ही भारतीयों का भर आया दिल

BAFTA में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को दिया गया स्पेशल ट्रिब्यूट, स्क्रीन पर फोटो देखते ही भारतीयों का भर आया दिल

Dharmendra की दीवानगी लोगों के बीच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है. हाल ही में हुए  BAFTA अवॉर्ड में एक्टर को लंदन में नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि दी. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मेंद्र
धर्मेंद्र

BAFTA Pays Tribute to Dharmendra: लंदन में हो रहे '79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवॉर्ड' में बॉलीवुड के उस नामचीन चेहरे को ट्रिब्यूट दिया गया जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई साल तक धाक जमाए रखी. बीते साल इनकी मौत ने लोगों को खूब रुलाया और सोशल मीडिया पर तो मानों फैंस के मैसेज का सैलाब सा आ गया था. जी, हां हम बात कर रहे हैं वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की. धर्मेंद्र का निधन बीते साल 24 नवंबर को हुआ था. ऐसे में एक्टर को याद करते हुए BAFTA अवॉर्ड में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.

याद आए धर्मेंद्र 

संडे नाइट को हुए इस अवॉर्ड में सिंगर जेसी ने कई सितारों को इस अवॉर्ड फंक्शन से स्टेज से याद किया. इन सितारों की तस्वीरों स्टेज पर लगी स्क्रीन पर फ्लैश हुईं जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे शामिल थे. एक-एक करके स्क्रीन पर टॉम स्टॉपर्ड, ब्रिगिट बार्डोट, लालो शिफ्रिन, माइकल मैडसेन और वैल किल्मर की फोटो दिखी. लेकिन, जैसे ही धर्मेंद्र की फोटो स्क्रीन पर आई तो उनके चाहने वालों का दिल भर आया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

89 की उम्र में हुई मौत
धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को हुआ. इनकी मौत ने बॉलीवुड से लेकर करीबी रिश्तेदार, फैमिली और उनके फैंस सभी को अंदर से तोड़कर रख दिया था. धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में लोग ही-मैन के नाम से बुलाते थे. इन्होंने करीबन 6 दशक तक राज किया.

‘नमस्कार...' BAFTA नाइट में छाईं आलिया भट्ट, हिंदी स्पीच ने जीता सबका दिल, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो

ये थी आखिरी फिल्म

'शोले' से लेकर 'सीता और गीता', 'मेरा गांव मेरा देश' में इनकी अदाकारी ने सभी को इंप्रेस कर दिया था. इनकी स्क्रीन प्रजेंस से लेकर अपने किरदार में डूब जाने की कला लोगों को इतनी रास आई कि समय के साथ इनका चार्म बढ़ता रहा. धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने वाला जैसे ही वीडियो BAFTA से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फैंस के मैसेज से सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इंटरनेशनल स्टेज पर धर्मेंद्र को याद किए जाने को प्राउड मोमेंट बताया तो किसी की आंखें नम हो गई. धर्मेंद्र आखिरी बार स्क्रीन पर 1 जनवरी, 2026 को रिलीज फिल्म 'इक्कीस' में नजर आए थे.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

DharmendraBAFTA Award 2026

Trending news

बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
 pm modi
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
kolkata
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
Indian Army
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
PM Modi Israel visit
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?