Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिना टीजर और ट्रेलर के ट्रेंड हुए प्रभास, 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' को लेकर बढ़ा क्रेज!

'बाहुबली' स्टार प्रभास की हर छोटी अपडेट सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगती है और लाखों लोग उससे जुड़ी बातें करने लगते हैं. हाल ही में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब उनकी एक छोटी सी झलक ने फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 21, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:15 PM IST
बिना टीजर और ट्रेलर के ट्रेंड हुए प्रभास, 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' को लेकर बढ़ा क्रेज!

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिना टीजर और ट्रेलर के ट्रेंड हुए प्रभास, 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' को लेकर बढ़ा क्रेज!
Actor Prabhas1 min ago
2
Tamil Nadu6 min ago
3
Hyderabad10 min ago
4
#InternationalYogaDay202613 min ago
5
Thennavaniswaram temple22 min ago