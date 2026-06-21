कुछ महीनों में ही 'बाहुबली' स्टार प्रभास की एक नहीं, बल्कि दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखी जा रही है. इसी बीच निर्देशक नाग अश्विन का एक प्रमोशनल वीडियो सामने आ गया. वीडियो में लोगों की नजर प्रभास के फोन पर गई, जहां एक खास वॉलपेपर दिखाई दिया. ये वॉलपेपर फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास के किरदार कर्ण का था. बस फिर क्या था, कुछ ही समय में वीडियो के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. फैंस इस बात को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाने लगे कि क्या ये 'कल्कि 2' की तरफ कोई इशारा है. कई लोगों ने अपनी-अपनी थ्योरी शेयर करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते ये स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो गया.
इसी बीच प्रभास की आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया. फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद आम लेकिन रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में केवल प्रभास और वांगा की परछाई दिखाई दे रही थी.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे पोस्ट में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. फैंस ने इस पोस्ट को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं और फिल्म से जुड़ी नई जानकारियों का लोग इंतजार करने लगे. ये दिखाता है कि 'बाहुबली' के बाद, प्रभास की फिल्मों को लेकर लोगों में कितनी जबरदस्त दिलचस्पी है.
खबरों के अनुसार, प्रभास जल्द ही 'स्पिरिट' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. खबरों की मानें तो वो इस रविवार से फिल्म के नए शूटिंग शेड्यूल का हिस्सा बन सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि फिल्म के कुछ अहम सीन हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में फिल्माए जा सकते हैं. हालांकि फिल्म के निर्माताओं की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इन खबरों ने भी फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार फिल्म को लेकर नए अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं.
एक नॉर्मल फोन वॉलपेपर और एक सस्पेंसफुल पोस्टर अपडेट ने प्रभास की पॉपुलैरिटी को नए लेवल पर पहुंचा दिया है. ऐसे बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी छोटी-सी बातें नेशनल लेवल पर हॉट टॉपिक बन जाएं. प्रभास आज एक पैन-इंडिया सुपरस्टार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और उनकी हर फिल्म का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते हैं. आने वाले समय में उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें 'फौजी', 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' जैसी मोस्ट पॉपुलर फिल्में शामिल हैं.