कुछ महीनों में ही 'बाहुबली' स्टार प्रभास की एक नहीं, बल्कि दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखी जा रही है. इसी बीच निर्देशक नाग अश्विन का एक प्रमोशनल वीडियो सामने आ गया. वीडियो में लोगों की नजर प्रभास के फोन पर गई, जहां एक खास वॉलपेपर दिखाई दिया. ये वॉलपेपर फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास के किरदार कर्ण का था. बस फिर क्या था, कुछ ही समय में वीडियो के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. फैंस इस बात को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाने लगे कि क्या ये 'कल्कि 2' की तरफ कोई इशारा है. कई लोगों ने अपनी-अपनी थ्योरी शेयर करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते ये स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो गया.