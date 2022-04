Upcoming Movies and Web Series in May: एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर होगा ये हफ्ता, मिलेगा एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज

Upcoming Movies and Web Series in This Week: अगर आप भी हैं एंटरटेनमेंट के दीवाने और बोरिंग लाइफ में सिनेमा का तड़का लगाना आपको भी पसंद है तो आने वाला हफ्ता आपके लिए खास होने वाला है. क्योंकि मई के पहले हफ्ते में एंटरटेनमेंट की डबल डोज़ आपको मिलने वाली है. इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं ऐसी फिल्में और वेब सीरीज जो आपके वीकेंड को और भी खास बना देंगीं.

गर्मी का मौसम है और लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों में रहना बेहतर समझ रहे हैं. ऐस में हॉल में जाकर फिल्म देखने का रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते आपके लिए काफी कुछ नया है. अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर जैसे सितारे इस हफ्ते आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं.

इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगीं ये फिल्में और वेब सीरीज (Upcoming Movies and Web Series in May)

Baked 3

वूट की ये सीरीज आपको खूब पसंद आएगी. फ्लैट में एक साथ रहने वाले यूनिवर्सिटी के तीन दोस्तों की ये कहानी काफी मजेदार है. इसके पहले 2 सीजन भी काफी पसंद किए गए थे और अब ये तीसरा सीजन भी रिलीज के लिए तैयार है. 2 मई को वूट पर ये स्ट्रीम होगी.

Jhund

विजय बरसे की रीयल लाइफ स्टोरी पर आधारित झुंड भी 6 मई को ज़ी 5 पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में लीड रोल में हैं अमिताभ बच्चन. जो स्लम में रहन वाले बच्चों को Soccer के लिए तैयार करते हैं. अगर स्पोर्ट्स ड्रामा को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही है.

Stories on the next page

कुछ अलग देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है. क्योंकि इसमें अलग अलग कहानियों को दिखाया गया है. 6 मई को Stories on the next page रिलीज होगी. जिसमें अभिषेक बैनर्जी, नमित दास, विभा आनंद, रेणुका शहाणे और राजेश्वरी सचदेवा बतौर एक्टर नजर आएंगे. सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

Thar

अनिल कपूर और उनके लाडले हर्षवर्धन कपूर को साथ देखना चाहते हैं तो थार रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. एक्शन और थ्रिलर से भरपूर थार में बाप बेटे की जोड़ी धमाका करने जा रही है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर 6 मई को रिलीज होगी.

