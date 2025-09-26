Advertisement
trendingNow12936858
Hindi Newsबॉलीवुड

सलमान खान के साले आयुष को किया था नजरअंदाज? फराह खान बोलीं- बकवास लिखना बंद करो

फराह खान और करण जौहर का एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि फराह और करण ने सलमान खान के साले आयुष को नजरअंदाज किया है. अब फराह ने उसपर सफाई दी है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान के साले आयुष को किया था नजरअंदाज? फराह खान बोलीं- बकवास लिखना बंद करो

हाल ही में सोशल मीडिया पर फराह खान और करण जौहर का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें दावा किया जा रहा था कि फराह खान और करण जौहर ने वहीं खड़े सलमान खान के साले आयुष शर्मा को नजरअंदाज किया है. ऐसे में लोगों का कहना था कि फराह खान और करण जौहर ने जानबूझकर ऐसा किया है. अब फराह खान ने खुद इस दावे की सच्चाई बताई है. साथ ही, फराह खान उन लोगों पर भड़की हैं जो कह रहे हैं कि करण और फराह ने जानकर ऐसा किया था.

भड़क गईं फराह खान

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, फराह ने लिखा, 'प्लीज बकवास लिखना बंद करें.मैं कभी किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकती. खासकर आयुष को नहीं. मैंने सिर्फ उसके और अर्पिता के साथ एक व्लॉग शूट किया है. बस उसे इतनी जल्दी में नहीं देखा.. इसे खराब दिखाने के लिए इसे स्लो मोशन में बनाया है?"

Add Zee News as a Preferred Source

होमबाउंड के प्रीमियर में पहुंची थी फराह 

बता दें नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड के प्रीमियर पर फराह खान और करण जौहर रेड कार्पेट पर पैप्स के सामने पोज कर रहे होते हैं. इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हैं. सलमान खान के साले आयुष भी रेड कार्पेट पर खड़े होते हैं, लेकिन फराह और करण उनसे बिना मिले, उनकी तरफ बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं. इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए फराह खान ने अपनी बात सामने रखी है.

मालूम हो कि अपने कुकिंग व्लॉग को शूट करने के लिए कुछ महीने पहले फराह खान अर्पिता और आयुष के घर पहुंची थीं. आयुष ने फराह खान और उनके कुक दिलीप के साथ हिमाचली मटन भी बनाया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Farah Khan

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;