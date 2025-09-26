सलमान खान के साले आयुष को किया था नजरअंदाज? फराह खान बोलीं- बकवास लिखना बंद करो

फराह खान और करण जौहर का एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि फराह और करण ने सलमान खान के साले आयुष को नजरअंदाज किया है. अब फराह ने उसपर सफाई दी है.
हाल ही में सोशल मीडिया पर फराह खान और करण जौहर का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें दावा किया जा रहा था कि फराह खान और करण जौहर ने वहीं खड़े सलमान खान के साले आयुष शर्मा को नजरअंदाज किया है. ऐसे में लोगों का कहना था कि फराह खान और करण जौहर ने जानबूझकर ऐसा किया है. अब फराह खान ने खुद इस दावे की सच्चाई बताई है. साथ ही, फराह खान उन लोगों पर भड़की हैं जो कह रहे हैं कि करण और फराह ने जानकर ऐसा किया था.
भड़क गईं फराह खान
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, फराह ने लिखा, 'प्लीज बकवास लिखना बंद करें.मैं कभी किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकती. खासकर आयुष को नहीं. मैंने सिर्फ उसके और अर्पिता के साथ एक व्लॉग शूट किया है. बस उसे इतनी जल्दी में नहीं देखा.. इसे खराब दिखाने के लिए इसे स्लो मोशन में बनाया है?"
होमबाउंड के प्रीमियर में पहुंची थी फराह
बता दें नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड के प्रीमियर पर फराह खान और करण जौहर रेड कार्पेट पर पैप्स के सामने पोज कर रहे होते हैं. इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हैं. सलमान खान के साले आयुष भी रेड कार्पेट पर खड़े होते हैं, लेकिन फराह और करण उनसे बिना मिले, उनकी तरफ बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं. इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए फराह खान ने अपनी बात सामने रखी है.
मालूम हो कि अपने कुकिंग व्लॉग को शूट करने के लिए कुछ महीने पहले फराह खान अर्पिता और आयुष के घर पहुंची थीं. आयुष ने फराह खान और उनके कुक दिलीप के साथ हिमाचली मटन भी बनाया था.
