बल्लभगढ़ लव जेहाद पर फूटा कंगना का गुस्सा, बोलीं- ‘जेहादियों को फांसी दो’

नई दिल्ली: फरीदाबाद (Faridabad) से सटे बल्लभगढ़ (Ballabgarh) में लव जेहाद (love jihad) की नाकाम कोशिश की शिकार हुई हरियाणा की बेटी के इंसाफ के लिए हर तरफ से आवाज उठ रही है. इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है. कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए निकिता (Nikita) के साथ बर्बरता करने वालों को ‘जिहादी’ बताया है.

Whole world is shocked at what happened in France, still these Jihadis have no shame or any fear of law and order a Hindu girl student shot outside her college in broad day light because she refused to convert to Islam. Immediate actions needed.#weWantEncounterOfTaufeeq https://t.co/kIkVhfENow

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 28, 2020