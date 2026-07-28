'मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है...', 'बंटवारा 1947' ट्रेलर में 'गदर' से भी धांसू डायलॉग, स्क्रीन हिलाने आ रहे हैं सनी देओल!

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर आखिरकार 28 जुलाई को रिलीज हो गया है.राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल अहम रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
ट्रेलर में दिखाया गया है कि सनी देओल और प्रीति जिंटा पति-पत्नी के किरदार में भारत की आजादी का जश्न मनाते रहे हैं. लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती. दरअसल, तभी देश के विभाजन की घोषणा होती है. इस एक पल में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ता है.
यही से सनी देओल का दमदार एक्शन अवतार देखने को मिलता है. इसमें दिखाया गया है कि वो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने परिवार को सुरक्षित सीमा पार ले जाने की कोशिश करते हैं. वहीं, पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें रहने के लिए एक बड़ी हवेली मिलती है, जो पहले एक हिंदू परिवार की थी. इस हवेली में माई यानी शबाना आजमी अब भी रह रही होती है. यही से कहानी में नया मोड़ आता है. जब कुछ लोग घर में घुसकर मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. इसी बीच सनी देओल का दमदार डायलॉग गूंजता है, 'मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है.'
हम आपको 'बंटवारा-1947' के ऐसे ही दमदार डायलॉग बता रहे हैं...
मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है- सनी देओल
कोई महजब बुरा नहीं होता है, अच्छा-बुरा आदमी होता है- अली फजल
सीधा घुसकर मारेंगे- करण देओल
आग लगा दूंगा पूरे शहर को- सनी देओल
मां को हिंदू-मुसलमान में न बांटिए- सनी देओल
मां अपने आप में एक मजहब है, हर इंसान का पहला मजहब मां है- सनी देओल
बता दें कि ट्रेलर में विभाजन का दर्द, इंसानियत का मैसेज, भावनाएं और दमदार एक्शन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. फिल्म आजादी और बंटवारे के दौर की एक ऐसी कहानी पेश करती है, जिसमें नफरत के बीच भी इंसानियत और भाईचारे की झलक दिखाई देती है.