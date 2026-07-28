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Bantwara 1947 Trailer OUT: ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, फिर ताजा होंगे सालों पुराने जख्म; 14 अगस्त को सिनेमाघरों में निकलेंगे आंसू

Bantwara 1947 Trailer OUT: आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का नया दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. सनी देओल, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा स्टारर ये फिल्म 1947 के बंटवारे के दर्द और इंसानियत को बड़े पर्दे पर पेश करेगी, जिसको देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:14 PM IST
Bantwara 1947 Trailer OUT: ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, फिर ताजा होंगे सालों पुराने जख्म; 14 अगस्त को सिनेमाघरों में निकलेंगे आंसू
Image Credit: Bantwara 1947 Trailer OUT

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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