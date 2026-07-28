/Bantwara 1947 Trailer OUT: ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, फिर ताजा होंगे सालों पुराने जख्म; 14 अगस्त को सिनेमाघरों में निकलेंगे आंसू

आमिर खान प्रोडक्शंस की नई फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है. फैंस इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मेकर्स ने पहले पोस्टर और टीजर जारी करके लोगों के बीच जबरदस्त सस्पेंस बना दिया था. ट्रेलर देखकर साफ पता चलता है कि ये सिर्फ 1947 के बंटवारे की पुरानी कहानी नहीं है. ये उस दौर में लोगों के जिंदा रहने के संघर्ष और उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे की एक इमोशनल दास्तान है. फिल्म में ड्रामा और जज्बातों का बेहतरीन इमोशनल मेल साथ देखने को मिलेगा.
राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने वाली है. ट्रेलर में 1947 के उस दौर को बड़े ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है जब एक झटके में लोगों के हंसते-खेलते परिवार बिखर गए थे. नफरत और हिंसा के उस माहौल के बीच भी कई लोगों ने अपनी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा था. फिल्म का ये ट्रेलर लोगों के दिलों को छू रहा है और सोशल मीडिया पर छा गया है.
ये कहानी एक ऐसे परिवार की है, जिसकी हंसती-खेलती जिंदगी बंटवारे के दर्द में बिखर जाती है, जो पड़ोसी बरसों से सगे भाइयों की तरह साथ रहते थे, वे माहौल बिगड़ते ही एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए. चारों तरफ फैले इस डर और नफरत के बीच आपको एक बार के लिए ‘गदर: एक प्रेम कथा’ जैसी फिल्म की फील आएगी. जब दिल में प्यार और उम्मीद का चिराग जलता रहता है, तो इंसान बड़े से बड़े दर्द को भी मुस्कुराकर सह लेता है. आखिरकार, नफरत चाहे कितनी भी गहरी हो, वो प्यार के आगे हमेशा हार जाती है.
फिल्म में सभी कलाकारों का काम सचमुच बहुत अच्छा है. कहानी में सनी देओल एक ऐसे मजबूत इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, जो किसी भी हाल में अपने असूलों से समझौता नहीं करता. बुजुर्ग महिला के किरदार में शबाना आजमी पूरे परिवार की असली ताकत बनी नजर आती हैं. वहीं, प्रीति जिंटा का रोल एक ऐसी हिम्मत वाली महिला का है, जो हर परेशानी के बीच भी अपने परिवार को संभालकर रखती है. इन किरदारों के अलावा करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
कुल मिलाकर सभी का अभिनय काफी प्रभावशाली है. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सनी देओल लगभग 30 साल के लंबे गैप के बाद एक साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले दोनों ने कई यादगार और सुपरहिट फिल्में दी हैं. फिल्म में ऑस्कर विनर एआर रहमान का दिया हुआ म्यूजिक है और जावेद अख्तर ने इसके खूबसूरत गाने लिखे हैं. इस पूरी फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. बड़े पर्दे पर ये सिनेमाई सफर दर्शकों को बहुत इमोशनल करने वाला है.
फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन इतने बेहतरीन हैं कि ऑडियंस तुरंत 1947 के उसी दर्दनाक दौर में पहुंच जाती है. ये फिल्म सिर्फ बंटवारे के दर्द को ही नहीं दिखाती, बल्कि उन आम लोगों की हिम्मत को भी सामने लाती है, जिन्होंने सबकुछ गंवाने के बाद भी अपनी इंसानियत बचाए रखी. शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जिंटा की ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है. इस कहानी में उस दौर का संघर्ष और लोगों का जज्बा बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है.