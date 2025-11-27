Advertisement
भारतीय फिल्म संगीत का ट्रेंड बदलने वाले बप्पी दा हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे: अशोक पंडित

अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर बप्पी दा की एक पुरानी तस्वीर को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इंडियन फिल्म म्यूजिक का ट्रेंड बदलने वाले सबसे बड़े रॉकस्टार्स में से एक बप्पी लाहिरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. रॉकस्टार आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे.'

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Nov 27, 2025, 11:11 PM IST
संगीतकार और 'डिस्को किंग' बप्पी लाहिरी को उनकी जयंती पर फिल्म इंडस्ट्री के सितारों और उनके परिवार के सदस्यों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी. संगीतकार बप्पी दा की 73वीं जयंती पर फिल्म मेकर और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर यूनियन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर खास पोस्ट की.

बप्पी दा की एक पुरानी तस्वीर
बेटी रीमा लाहिरी ने लिखा
बप्पी लाहिरी को याद करते हुए उनकी बेटी रीमा लाहिरी ने भी इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरे किंग को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई... मेरे लेजेंड और वो आदमी जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया... द आइकॉन... डिस्को और मेलोडी किंग... आपकी बहुत याद आती है डैडी.' अशोक पंडित ने रीमा की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'हमारे देश के सबसे बड़े रॉकस्टार्स में से एक बप्पी दा को जन्मदिन की बधाई, जिन्होंने इंडियन फिल्म म्यूजिक का ट्रेंड बदल दिया. हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे.'

मशहूर सिंगर रेगो बी ने भी अपने दादा को याद किया
वहीं, बप्पी लाहिरी के पोते और मशहूर सिंगर रेगो बी ने भी अपने दादा को याद किया. रेगो ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मेरे हीरो, मेरे किंग को जन्मदिन की शुभकामनाएं. लव यू दादू.' बप्पी लाहिरी की संगीत विरासत को उनके पोते रेगो बी (स्वास्तिक बंसल) आगे बढ़ा रहे हैं. रेगो म्यूजिशियन के साथ ही गायक भी हैं. रेगो बी ने 15 साल की उम्र में अपना पहला गाना 'यारा' रिलीज किया था, जो दोस्ती पर बेस्ड है. बप्पी लाहिरी का फरवरी 2022 में 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था. (एजेंसी)

