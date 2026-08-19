Add Zee Business As A Preferred Source
App

बरखा सिंह ने We Got You Girl शो को किया होस्ट, रियलिटी शो में दिखी सिस्टरहुड की चार्मिंग वाइब

बरखा सिंह अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. क्रिमिनल जस्टिस और मसाबा मसाबा जैसे शो में बरखा सिंह अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी है. एक्ट्रेस वी गॉट यू शो से पहली बार शो होस्ट कर रही हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 19, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:27 PM IST
बरखा सिंह ने We Got You Girl शो को किया होस्ट, रियलिटी शो में दिखी सिस्टरहुड की चार्मिंग वाइब

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संतकबीरनगर में ‘ऑपरेशन मजनू’ का शिकंजा, 226 मनचलों से भरवाया माफीनामा
2
3
4
5