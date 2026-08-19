बरखा सिंह ने We Got You Girl शो को किया होस्ट, रियलिटी शो में दिखी सिस्टरहुड की चार्मिंग वाइब

बरखा सिंह क्रिमिनल जस्टिस शो में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत चुकी हैं. एक्ट्रेस हाल ही में रियलिटी शो होस्ट करते हुए नजर आई हैं. बरखा सिंह ने वी गॉट यू गर्ल शो होस्ट किया है. ये शो MX प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ है. ये शो बरखा सिंह की लाइफ का नया चैप्टर है. शो में बरखा सिंह स्पॉन्टेनियस और अनफिल्टर्ड अंदाज में शो को होस्ट करते हुए नजर आ रही हैं.
We Got You Girl स्टाइलिंग, फैशन और ब्यूटी से जुड़ा शो है. इस शो में बरखा सिंह महिलाओं के अलग-अलग बदलावों और ट्रांजिशन्स, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोर करते हुए नजर आएंगी. ये शो कोई रेगुलर मेकओवर का शो नहीं है. इस शो में दिखाया जाएगा कि कैसे फैशन महिलाओँ को कॉन्फिडेंट और कम्फर्टेबल फील कराने में मदद कर सकता है
बरखा ने बताया है कि स्क्रिप्टेड रोल करने के बाद होस्टिंग करना काफी अलग होता है. एक्ट्रेस ने बोला कि स्क्रिप्टेड कैरेक्टर के बाहर निकलकर रियलिटी शो करना बेहद डिफरेंट एक्सपीरियंस था. जब कोई सीन करती थी तो उसके लिए तैयारी होती है. लेकिन होस्टिंग के टाइप पर तुरंत सोचना पड़ता है. पिछले सभी काम में पहले से तय होता है कि क्या करना है. यहां पर यह पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस होता है. यही चीज इस शो को खास बनाती है.
यह केवल कपड़े या मेकओवर की बात नहीं है. यह शो एक सेफ स्पेस बनाने की बात है. इस शो में महिलाएं अपनी इनसिक्योरिटीज का सामना करती है और खुद से कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश करती है. मैं खुद भी फीमेल फ्रेंडशिप्स पर काफी विश्वास रखती हूं. इस शो में महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट और अपलिफ्ट कर रही हैं. मैं सच में हर लड़की को जानने और उसके साथ कनेक्शन बनाने पर फोकस करती हूं. इसीलिए मैं इस शो की तरफ खींची आईं हूं. ये शो केवल ब्यूटी और फैशन पर फोकस नहीं करता है यह महिलाओं को इनसिक्योरिटीज को दूर करने में मददगार हो सकता है.
बरखा सिंह के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो की टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी में नजर आएंगी. एक्ट्रेस पर्दे पर इनकम टैक्स ऑफिस के रोल में नजर आएंगी. उनके साथ रवि किशन और आदित्य रावल भी लीड रोल में होंगे. फिलहाल एक्ट्रेस वी गॉट यू गर्ल शो को होस्ट कर रही हैं.