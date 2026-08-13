Batwara 1947 First Review: सनी देओल की एक्टिंग ने मारी बाजी, प्रीति जिंटा की स्क्रीन प्रेजेंस ने जीता दिल; पढ़ें रिव्यू

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर की फिल्म 'बंटवारा 1947' (Batwara 1947) 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है. भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर की कहानी पर आधारित फिल्म को आमिर खान ने सपोर्ट किया है. इसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसी बीच फिल्ममेकर रमेश तौरानी ने इसकी स्क्रीनिंग में शामिल होने के बाद अपना पहला रिव्यू शेयर किया है.
रमेश तौरानी ने फिल्म की जमकर तारीफ की और इसे देखने की अपील की. उन्होंने कहा कि बंटवारा 1947 ऐसी फिल्म है, जिसे दर्शकों को रिलीज के पहले ही दिन, पहले शो में देखना चाहिए. उनके रिव्यू के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है. रमेश ने सोशल मीडिया पर आमिर खान और अली फजल के साथ स्क्रीनिंग की एक फोटो भी शेयर की. साथ ही उन्होंने लिखा, 'बंटवारा 1947 एक बेहद संवेदनशील, दिल को छू लेने वाली और इंसानियत की असलियत दिखाने वाली फिल्म है, जिसे 'फ़र्स्ट डे, फ़र्स्ट शो' में ज़रूर देखा जाना चाहिए. यह फिल्म इंसानी जज़्बे की मजबूती और हमदर्दी की अहमियत की एक जबरदस्त याद दिलाती है, ख़ासकर हमारे इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में.'
साथ ही उन्होंने स्टार्स के परफॉर्मेंस के बारे में भी बात की और कहा, 'सनी देओल ने जबरदस्त और बहुत असरदार परफॉर्मेंस दी है. और प्रीति को बड़े पर्दे पर अपना बेस्ट काम करते हुए देखना बहुत अच्छा है. शबाना आजमी, अली फजल, और करण देओल सभी अपने-अपने किरदारों में बेहतरीन रहे हैं और उन्होंने फिल्म में गहराई, स्पीड और असलियत का रंग भरा है. अभिमन्यु सिंह विलेन के रोल में ज़बरदस्त लग रहे हैं. उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया है, जो दिलचस्प भी है और अंदर तक हिला देने वाला भी.'
साथ ही उन्होंने राजकुमार संतोषी के निर्देशन पर लिखा, 'राजकुमार को एक बार फिर ऐसी कहानी कहने के लिए बधाई, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है. उनकी फिल्मों में इंसानियत, भावना और दिल को छू लेने वाली बातें लाने की काबिलियत वाकई खास है.' उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'इस शानदार फिल्म को बनाने के लिए आमिर खान प्रोडक्शन्स को बधाई. एक दमदार संदेश वाली खूबसूरती से बनी फिल्म, ‘बंटवारा 1947’ ज़रूर देखी जानी चाहिए.”
बता दें कि राजकुमार संतोषी की इस फ़िल्म में सनी देओल एक मुस्लिम व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो बंटवारे के समय पाकिस्तान चले जाते हैं. बाद में उन्हें पता चलता है कि एक हिंदू महिला (शबाना आज़मी) अभी भी वहां रह रही हैं. बढ़ते तनाव के बीच, वह अपने परिवार के साथ-साथ उस महिला की भी सुरक्षा करने की ज़िम्मेदारी उठाते हैं. यह फ़िल्म न सिर्फ़ प्रीति ज़िंटा की लगभग एक दशक बाद वापसी है, बल्कि यह पहली बार है जब सनी अपने बेटे करण देओल के साथ काम नजर आ रहे हैं, जो पर्दे पर भी उनके बेटे का ही किरदार निभा रहे हैं. फ़िल्म की बाकी कास्ट में अली फ़ज़ल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हज़ारे और कनिका कपूर शामिल हैं.
वहीं, ट्रेड ट्रैकर Sacnilk की पहले दिन की एडवांस बुकिंग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म के भारत में 6,700 से ज़्यादा शो के लिए लगभग 34,246 टिकट बिके हैं. फ़िल्म ने प्री-सेल्स से लगभग 95.09 लाख रुपये की ग्रॉस कमाई की है; इस डेटा में ब्लॉक की गई सीटें शामिल नहीं हैं.
एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं कि 'बंटवारा 1947' आज़ादी के दिन के वीकेंड की ओर बढ़ते हुए तेज़ी पकड़ रही है. 14 अगस्त को रिलीज होने की वजह से फ़िल्म को 15 अगस्त की छुट्टी का फ़ायदा मिलेगा. अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया अच्छी रही, तो इससे फ़िल्म के थिएटर पर प्रदर्शन में मदद मिल सकती है. हालांकि, फ़िल्म को इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर 'आवारापन 2' से क्लैश मिल रहा है. शुरुआती एडवांस-बुकिंग के रुझानों में 'आवारापन 2', 'बंटवारा 1947' से आगे है, जिससे आज़ादी के दिन के वीकेंड पर बॉक्स-ऑफ़िस पर दिलचस्प मुक़ाबला देखने को मिलेगा.
ट्रेड एनालिस्ट सुमित काडेल का अनुमान है कि 'बंटवारा 1947' शुक्रवार को लगभग 7-9 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग कर सकती है. फिल्म क्रिटिक सुभाष केझा ने 'बंटवारा 1947' के रिव्यू में लिखा, 'अली अफज़ल एक रहस्यमयी शायर और मददगार के रोल में हैं. वे शांत और थोड़े मज़ाकिया अंदाज़ वाले हैं. लाहौर की एक कम रोशनी वाली गली में शबाना आज़मी के साथ उनका एक लंबा सीन है, जिसमें वे उन्हें समझाते हैं कि दबाव में आकर शहर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए. वह पल दिल को छू जाता है. सांप्रदायिक बंटवारे से ऊपर उठने की चाहत पर बनी इस दिलचस्प फिल्म के समझदार किरदारों के बीच और भी सार्थक बातचीत देखने की मेरी इच्छा थी.'
उन्होंने आगे लिखा, 'फिल्म का क्लाइमैक्स इतना शानदार और प्रेरणादायक है कि मुझे अपना दिल थामना पड़ा ताकि वह खुशी या जज़्बात से टूट न जाए. 'बंटवारा 1947' साल 2002 में आई 'लज्जा' के बाद राजकुमार संतोषी की सबसे बेहतरीन और आज के समय के हिसाब से सबसे अहम फिल्म है. उन्होंने पहले भी सनी देओल के साथ मिलकर कमाल का काम किया है, लेकिन इस फिल्म की शानदार सच्चाई और अहमियत का उनसे कोई मुकाबला नहीं है. हो सकता है कि शांति का संदेश देने वाली इस फिल्म के सभी हिस्से हमें एक जैसे अच्छे न लगें और रहमान का बेसुरा भजन तो सिनेमा में सुना गया अब तक का सबसे खराब भजन है, लेकिन असल में यह फिल्म पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बनाई गई है.'