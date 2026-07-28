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'मेरा कुर्ता फाड़ दिया गया...' शबाना आजमी ने सुनाया 'बंटवारा 1947' का सबसे अपमानजनक सीन, बोलीं- 'उस वक्त सनी देओल ने...'

Batwara 1947 Most Difficult Scene: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का आज 28 जुलाई को ट्रेलर रिलीज हुआ है. इस दौरान फिल्म की पूरी कास्ट एक साथ नजर आई. इसी बीच एक्ट्रेस शबाना आजमी ने फिल्म से जुड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 28, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:07 PM IST
'मेरा कुर्ता फाड़ दिया गया...' शबाना आजमी ने सुनाया 'बंटवारा 1947' का सबसे अपमानजनक सीन, बोलीं- 'उस वक्त सनी देओल ने...'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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