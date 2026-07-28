'मेरा कुर्ता फाड़ दिया गया...' शबाना आजमी ने सुनाया 'बंटवारा 1947' का सबसे अपमानजनक सीन, बोलीं- 'उस वक्त सनी देओल ने...'

Batwara 1947 Most Difficult Scene: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर आज 28 जुलाई को रिलीज हो गया है. इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब ट्रेलर रिलीज के दौरान एक्ट्रेस शबाना आजमी और सनी देओल ने एक किस्सा बताया, जिसे सुनाते हुए दोनों सितारे इमोशनल हो गए. इस सीन में शबाना आजमी के किरदार के साथ बदसलूकी की जाती है, जिससे उन्हें सिनेमा में लगभग पांच दशक बिताने के बाद भी 'बहुत अपमानित' और 'अपनी गरिमा खोने' जैसा महसूस हुआ.
फिल्म के ट्रेलर में थोड़ी देर के लिए दिखाए गए एक सीन का जिक्र करते हुए आजमी ने कहा कि उनके किरदार की भावनाओं से खुद को अलग करना मुश्किल था. इस सीन में विलेन उन्हें दुपट्टे से खींचता है और उनका कुर्ता फाड़ देता है. आजमी ने कहा कि इस पल ने उन्हें एक इंसान के तौर पर बहुत कमजोर महसूस कराया.
एक्ट्रेस शबाना आजमी ने बताया, 'इस फिल्म में एक सीन है, जिसमें एक इंसान के तौर पर मुझे बहुत अपमानित और अपनी गरिमा खोने जैसा महसूस हुआ. ट्रेलर में इसकी एक छोटी-सी झलक दिखती है, जिसमें विलेन मुझे घसीटता है और मेरा कुर्ता फाड़ देता है. उस पल मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतना कमजोर और बेबस महसूस किया था.' इसके बाद आजमी ने बताया कि कैसे उनके को-स्टार सनी देओल उस सीन के दौरान आगे आए. उन्होंने कहा कि उस पल में वे सिर्फ एक साथी कलाकार नहीं रहे, बल्कि हिम्मत और सुरक्षा का जरिया भी बन गए.
उन्होंने आगे बताया, 'यकीन मानिए, जब सनी ने आकर मेरे ऊपर वह दुपट्टा डाला, तो उस पल में वह सिर्फ मेरा किरदार नहीं थे. वह मेरे बेटे और मेरे रक्षक बन गए थे. मैंने उन्हें पूरे दिल से गले लगाया और सोचा, "शुक्र है कि वह मुझे बचाने के लिए यहां हैं."' इस अनुभवी एक्ट्रेस ने उस सीन को पूरी ईमानदारी के साथ महसूस करने में मदद करने का श्रेय देओल को दिया और कहा कि उस भावना की सच्चाई दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखेगी.
उन्होंने आगे बताया, 'अगर 50 साल के अनुभव वाली एक एक्ट्रेस के तौर पर मैं अपने को-एक्टर की वजह से उस पल को इतनी सच्चाई से महसूस कर पाई, तो यह स्क्रीन पर भी जरूर दिखेगा. इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूं, सनी इसके लिए आपका शुक्रिया.' बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल, शबाना आजमी और करण देओल अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.