Batwara 1947 Review: 'गदर-बॉर्डर' नहीं, यह तो दिलों को झकझोरने वाला इमोशनल तूफान है, जानें कैसी है सनी देओल की फिल्म

घातक और दामिनी जैसी ऐतिहासिक फिल्में देने वाले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने वापस आ गई है. मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नै वेख्या, ओ जम्या ई नै' पर आधारित फिल्म 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अगर आप इसे केवल 'गदर' जैसी एक्शन फिल्म समझ रहे हैं, तो रुक जाइए क्योंकि यह फिल्म आपको एक बिल्कुल अलग और इमोशनल सफर पर ले जाने वाली है.
क्या है बंटवारा 1947 की कहानी?
फिल्म की कहानी 1947 के विभाजन के कड़वे सच पर आधारित है. लखनऊ से अपने परिवार के साथ लाहौर शिफ्ट हुए सिकंदर मिर्जा (सनी देओल) को सरकार की तरफ से 'दुर्गा निवास' नाम की हवेली मिलती है. इस हवेली की मालकिन दुर्गावती (शबाना आजमी) एक हिंदू बुजुर्ग महिला हैं, जो अपना घर छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देती हैं. वहीं दूसरी तरफ याकूब खान (अभिमन्यु सिंह) जैसा कट्टरपंथी नेता दुर्गावती को किसी भी कीमत पर लाहौर से बाहर फेंकना चाहता है. सिकंदर मिर्जा कैसे नफरत की इस आग से दुर्गावती की रक्षा करते हैं, यही इस फिल्म का मुख्य आधार है.
एक्शन नहीं, इमोशंस की है सुनामी
राजकुमार संतोषी और सनी देओल का नाम सुनते ही दिमाग में सीटीमार डायलॉग्स और हाथ से गाड़ियां उखाड़ने वाले सीन आते हैं. लेकिन यह फिल्म एक बड़ा सरप्राइज देती है. 'बंटवारा 1947' में सनी पाजी मारधाड़ करने वाले हीरो नहीं, बल्कि अपने परिवार और इंसानियत के लिए रोने वाले एक भावुक इंसान के रूप में दिखे हैं. फर्स्ट हाफ में केवल एक एक्शन सीन है, जो बेहद शानदार है. फिल्म पूरी तरह से इंसानी रिश्तों और बंटवारे के दर्द पर फोकस करती है.
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एक्टिंग में शबाना आजमी ने मारी बाजी
अभिनय की बात करें तो यह फिल्म शबाना आजमी के नाम रहती है. उनके दर्द और बेबसी को देखकर आपकी आंखें नम होना तय है. सनी देओल ने अपने पारंपरिक अंदाज से हटकर एक बहुत ही ठहराव भरा और दमदार अभिनय किया है. प्रीति जिंटा ने सालों बाद पर्दे पर आकर साबित कर दिया कि उनकी अदाकारी आज भी बेहतरीन है. वहीं करण देओल ने अपने पिता के सामने इमोशनल और कड़क दृश्यों में कमाल का सुधार दिखाया है.
फिल्म के कुछ कमजोर पहलू
फिल्म में सब कुछ परफेक्ट नहीं है. इसका क्लाइमेक्स सीन थोड़ा और प्रभावशाली हो सकता था. खलनायक बने अभिमन्यु सिंह का पंजाबी टोन कई जगहों पर थोड़ा अजीब और बनावटी लगता है. सनी देओल के उन फैंस को थोड़ी निराशा हो सकती है जो सिर्फ मारधाड़ देखने थिएटर जाते हैं. साथ ही, फिल्म का संगीत 'कहां चले गए हो राम' गाने को छोड़कर बहुत ज्यादा याद रखने लायक नहीं है.
क्यों देखें फिल्म
'बंटवारा 1947' एक दिल को छू लेने वाली सिनेमाई यात्रा है. यह नफरत के दौर में प्यार, भाईचारे और इंसानियत की सीख देती है. अगर आप अच्छी कहानियां और दमदार अदाकारी देखने के शौकीन हैं, तो यह फिल्म अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमाघर में जाकर देखने लायक है.
रेटिंग: 3.5/5 स्टार्स