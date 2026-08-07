बंटवारे के दर्द में मोहब्बत की 'मुस्कान' लाया 'तबस्सुम', सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का नया गाना रिलीज; आते ही यूट्यूब पर छाया

Batwara 1947 New Song: डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' का रोमांटिक गाना 'तबस्सुम' 7 अगस्त को रिलीज हो चुका है. इस एक मिनट 34 सेकंड के म्यूजिक वीडियो में फिल्म की बेहतरीन कहानी नजर आती है, जिसमें प्यार, उम्मीद और कोमलता बिल्कुल साफ नजर आती है. इस गाने में आपको अली फजल, करण देओल और ईशा जैसे सितारे नजर आएंगे.
1 मिनट 34 सेकंड का यह गाना दर्शकों को उस दौर में ले जाता है, जहां चारों तरफ फैले तनाव के बीच भी रिश्ते और मोहब्बत अपनी जगह बना लेते हैं. 'तबस्सुम' का अर्थ 'मुस्कान' होता है और यह गाना विपरीत परिस्थितियों में भी पनपने वाले भरोसे और त्याग को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारता है.
इस गाने की सबसे बड़ी विशेषता इसकी शानदार म्यूजिकल टीम है. इसे ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने स्वरबद्ध किया है और इसके बोल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं. सोनू निगम और हीर की सुरीली आवाज ने इस रचना में एक रूहानियत भर दी है. मेकर्स के अनुसार, यह गाना केवल एक रोमांटिक नंबर नहीं है, बल्कि कहानी के उन किरदारों को सामने लाता है, जो फिल्म की जज्बातों को कहते हैं.
इस गाने के वीडियो में एक्टर अली फजल, करण देओल, कनिष्का और ईशा की बेहद सहज और दिल छू लेने वाली एक्टिंग देखने को मिलती है. आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले पेश किया गया यह ट्रैक फिल्म के लीड किरदारों के बीच के मानवीय जज्बातों और आत्मीयता को समेटे हुए है. फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अभिमन्यु सिंह जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे.
फिल्म की कहानी अविभाजित भारत से शुरू होकर विभाजन के उस खौफनाक दौर में जाती है, जहां आजादी का जश्न दंगों में बदल जाता है. कहानी एक ऐसे परिवार (सनी देओल और प्रीति जिंटा) की है, जो पाकिस्तान में एक पुश्तैनी मकान में शरण लेते हैं, जहां एक बुजुर्ग हिंदू महिला (शबाना आजमी) रह गई होती हैं. दंगों के बीच सनी देओल का किरदार उस महिला की ढाल बनता है और इंसानियत का संदेश देते हुए कहता है कि किसी का मंदिर तोड़ना धर्म नहीं सिखाता.
यह फिल्म राजकुमार संतोषी और सनी देओल की आइकॉनिक जोड़ी की लगभग 30 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी का प्रतीक है. आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा सह-निर्मित यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फिल्म के ट्रेलर को पहले ही दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा चुका है.