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बंटवारे के दर्द में मोहब्बत की 'मुस्कान' लाया 'तबस्सुम', सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का नया गाना रिलीज; आते ही यूट्यूब पर छाया

Batwara 1947 New Song: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का नया गाना 'तबस्सुम' रिलीज हो गया है. एआर रहमान के संगीत और सोनू निगम की आवाज से सजा यह गाना विभाजन के दर्द के बीच प्यार और मानवीय संवेदनाओं की कहानी बयां करता है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 07, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:39 PM IST
बंटवारे के दर्द में मोहब्बत की 'मुस्कान' लाया 'तबस्सुम', सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का नया गाना रिलीज; आते ही यूट्यूब पर छाया

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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