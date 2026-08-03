Add Zee Business As A Preferred Source
App

पाकिस्तान को अपनी 'मौसी' कहते थे धर्मेंद्र, Batwara 1947 प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने दिया चौंकाने वाला जवाब

Batwara 1947 Promotion: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म 'बटवारा 1947' के प्रमोशन में बिजी हैं. इस दौरान हाल ही में वो पटना शहर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय चौंकाने वाला जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 03, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:18 PM IST
पाकिस्तान को अपनी 'मौसी' कहते थे धर्मेंद्र, Batwara 1947 प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने दिया चौंकाने वाला जवाब

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाकिस्तान को अपनी 'मौसी' कहते थे धर्मेंद्र, सनी देओल ने दिया चौंकाने वाला जवाब
2
3
4
5