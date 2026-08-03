पाकिस्तान को अपनी 'मौसी' कहते थे धर्मेंद्र, Batwara 1947 प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने दिया चौंकाने वाला जवाब

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को लेकर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस फिल्म के प्रमोशन के लिए वो हाल ही में शहर पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बात की. इस दौरान उनके साथ उनके बेटे करण देओल भी मौजूद थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने फिल्म 'बंटवारे 1947' और पाकिस्तान से जुड़े कई सवाल पूछे गए. लेकिन इस दौरान एक सवाल पर सनी देओल ने ऐसा जवाब दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
दरअसल, एक शख्स ने कॉन्फ्रेंस के दौरान सनी देओल से पूछा कि उनकी फिल्म भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी पर बेस्ड है और इसकी शूटिंग पाकिस्तान में हुई है, तो वो पाकिस्तान के मौजूदा माहौल को किस तरह देखते हैं. इस सवाल पर सनी देओल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इंडिया में हुई है.
सनी देओल ने अपने जवाब का सही मतलब बताते हुए कहा कि बंटवारे से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश का हिस्सा थे, इसलिए इस रिश्ते को सिर्फ दो देशों की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए. इसी बीच सनी देओल ने अपने पिता और दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र का जिक्र करते हुए एक खास बात शेयर की.
सनी ने बताया कि धर्मेंद्र पाकिस्तान को अपनी ‘मौसी’ कहा करते थे. सनी ने कहा कि उनके पिता का मानना था कि बंटवारे से पहले सब एक ही थे और लोगों के रिश्ते सिर्फ बॉर्डर से तय नहीं होते. उन्होंने कहा कि हम सब किसी न किसी तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. सनी के इस जवाब ने वहां मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.
फिल्म ‘बंटवारा 1947’ की कहानी भी भारत-पाकिस्तान पार्टिसन के समय की कहानी पर बेस्ड है. फिल्म में एक मुस्लिम परिवार की कहानी दिखाई गई है, जो बंटवारे के समय लखनऊ से लाहौर चला जाता है. वहां उन्हें रहने के लिए एक पुरानी हवेली मिलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हवेली एक हिंदू महिला की है, जो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है. इसके बाद, कहानी इंसानियत, रिश्तों और मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देने के आसपास घूमती रहती है.
‘बंटवारा 1947’ में सनी देओल एक बार फिर मशहूर निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ नजर आएंगे. इससे पहले दोनों ने ‘घायल’, ‘दामिनी’ और ‘घातक’ जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम किया है. फिल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण देओल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.