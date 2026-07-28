16 साल की तपस्या है... 'बंटवारा 1947' फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने क्यों कहा ऐसा? सनी-आमिर की भी तारीफ

Batwara 1947 Trailer Director Rajkumar Santoshi: फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. लंबे समय से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. मेकर्स ने पोस्टर और टीजर से जो माहौल बनाया था, ट्रेलर ने उस उम्मीद को दोगुना कर दिया है. ट्रेलर लॉन्च के मौके पर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने इस फिल्म को अपनी 16 साल की लंबी तपस्या करार दिया है.
राजकुमार संतोषी के लिए 'बंटवारा 1947' सिर्फ एक सिनेमाई प्रोजेक्ट नहीं है. यह उनके दिल के बेहद करीब है. उन्होंने बताया कि साल 2009 में पहली बार इस विषय पर काम करने का मौका मिला था. 2010 से वे इसे बड़े पर्दे पर लाने की लगातार कोशिश कर रहे थे. लेकिन जिस तरह की फिल्म वे बनाना चाहते थे, वैसा सपोर्ट उन्हें कहीं से नहीं मिल पा रहा था. लगभग 16 साल के कड़े संघर्ष के बाद आज यह सपना पूरा हो रहा है.
आमिर खान ने थामा हाथ
जब हर जगह से निराशा मिल रही थी, तब आमिर खान आगे आए. राजकुमार संतोषी ने बताया कि जब आमिर खान ने इस फिल्म की कहानी सुनी, तो उन्हें यह तुरंत पसंद आ गई. आमिर ने बिना देर किए इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने का फैसला किया. 'गदर' की सफलता के बाद मेकर्स ने इस विजन को पूरा करने की ठानी थी. आमिर खान प्रोडक्शंस के जुड़ते ही फिल्म को एक नई दिशा और बड़ा मंच मिला.
सनी देओल का अटूट साथ
इस पूरे 16 साल के लंबे सफर में अगर कोई राजकुमार संतोषी के साथ मजबूती से खड़ा रहा, तो वे हैं सनी देओल. संतोषी ने बताया कि सनी जी इस प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा काफी एनर्जेटिक रहे. फिल्म में सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल भी नजर आने वाले हैं. बड़े पर्दे पर बाप-बेटे की यह जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
देखें वीडियो-
Director Rajkumar Santoshi says 'Batwara 1947' took 16 years to make, calls it his 'tapasya'. pic.twitter.com/UElMKMkz4K
— News Arena India (@NewsArenaIndia) July 28, 2026
स्टारकास्ट और धमाकेदार ट्रेलर
ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म प्रोड्यूसर अपर्णा पुरोहित, अभिनेत्री शबाना आजमी, जावेद अख्तर, सनी देओल और करण देओल जैसे बड़े सितारे मौजूद रहे. इवेंट के दौरान जहां एक तरफ राजकुमार संतोषी भावुक दिखे, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल काफी खुश नजर आए. फिल्म का एक डायलॉग "वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे" लोगों की जुबान पर चढ़ गया.
क्या है फिल्म की कहानी?
'बंटवारा 1947' केवल इतिहास के बंटवारे की पुरानी कहानी नहीं दोहराती. यह उस कठिन दौर में आम लोगों के जिंदा रहने के संघर्ष और उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे की दास्तान है. फिल्म में इमोशन, ड्रामा और देशप्रेम का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा. यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छूने का दम रखती है.