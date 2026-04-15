4000 करोड़ की 'रामायण' से पहले सिनेमाघरों में दिखेगी कृष्ण की लीला, रिलीज हुआ कृष्णावतारम का ट्रेलर

आगामी महाकाव्य फिल्म 'कृष्णावतारम्' का ट्रेलर बुधवार को जारी कर दिया गया है. यह ट्रेलर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दुनिया की एक खूबसूरत झलक दिखाता है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे नियति उन्हें प्रिय राधा से दूर ले जाती है. 3 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर बहुत शानदार तरीके से पेश किया गया है. इसकी शुरुआत राधा और श्रीकृष्ण की रासलीला से होती है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है. फिर, इसके बाद जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, तो कहानी और भावुक हो जाती है. इसमें दिखाया जाता है कि श्रीकृष्ण को अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने प्रेम का त्याग करना पड़ता है.

रिलीज हुआ कृष्णावतारम का ट्रेलर

ट्रेलर में वृंदावन का उनका बचपन, बांसुरी की मधुर धुन और राधा के साथ उनका प्यारा रिश्ता सभी का मन मोह लेता है. श्रीकृष्ण को प्रेम, दया और दिव्य शक्ति का प्रतीक बताया गया है.

आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है, जहां श्रीकृष्ण अर्जुन को सही रास्ता दिखाते हैं. यह हमें सिखाता है कि हमेशा धर्म की जीत होती है और अधर्म का अंत होता है. श्रीकृष्ण महाभारत के मुख्य पात्र हैं. उन्होंने भगवदगीता के माध्यम से हमें कर्तव्य, धर्म और भक्ति का गहरा ज्ञान दिया है.

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राधा का विरह और कर्तव्य की पुकार

यह फिल्म भक्ति भाव को बड़े पर्दे पर जीवंत रूप में पेश करेगी. फिल्म की पटकथा प्रकाश कपाड़िया और राम मोरी ने लिखी है. अयनंका बोस ने इसकी सिनेमैटोग्राफी का काम संभाला है. संगीत प्रसाद एस का है, प्रोडक्शन डिजाइन चोक्कास भारद्वाज का, कॉस्ट्यूम निधि याशा के और गीत इरशाद कामिल के हैं.

हार्दिक गज्जर द्वारा निर्देशित फिल्म 'कृष्णावतारम्' को एए फिल्म्स दुनियाभर के सिनेमाघरों में 7 मई 2026 को रिलीज किया जाएगी. इसे क्रिएटिवलैंड स्टूडियोज के साजन राज कुरुप, शोभा संत और अथास्रिकथा मोशन पिक्चर्स की पूनम श्रॉफ व पार्थ गज्जर ने बनाया है.

यह फिल्म भक्ति भाव को बड़े पर्दे पर जीवंत रूप में पेश करेगी. यह दिव्य प्रेम की कहानी को भव्य स्तर पर दिखाएगी. फिल्म तीन भागों की सीरीज का पहला हिस्सा है.