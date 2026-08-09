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दीपिका से पहले ऐश्वर्या राय थीं शाहरुख की Heroine! फिर क्यों अभिषेक की वजह से ठुकराई ये सुपरहिट फिल्म?

ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की केमिस्ट्री को कौन पसंद नहीं करता, हर कोई जानता है कि अगर किसी फिल्म में ये दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं तो वो पर्दे पर तहलका मचा देगी. लेकिन शादी और मां बनने के बाद जब ऐश्वर्या को ये मौका दिया गया, तो उन्होंने अपने पति अभिषेक के लिए इसे स्वीकार नहीं किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 09, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:01 PM IST
दीपिका से पहले ऐश्वर्या राय थीं शाहरुख की Heroine! फिर क्यों अभिषेक की वजह से ठुकराई ये सुपरहिट फिल्म?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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