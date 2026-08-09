दीपिका से पहले ऐश्वर्या राय थीं शाहरुख की Heroine! फिर क्यों अभिषेक की वजह से ठुकराई ये सुपरहिट फिल्म?

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी शानदार एक्टिंग से भी अलग पहचान बनाई है. शादी और बेटी आराध्या के जन्म के बाद, जब उन्होंने फिल्मों से कुछ समय का ब्रेक लिया, तब फैंस को उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार था. इसी दौरान फराह खान की अपनी एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर उनके पास भी पहुंची थी. इस फिल्म में बड़े-बड़े स्टार्स शामिल थे, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन का नाम था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन ऐश्वर्या ने इसमें काम करने से मना कर दिया.