दीपिका से पहले ऐश्वर्या राय थीं शाहरुख की Heroine! फिर क्यों अभिषेक की वजह से ठुकराई ये सुपरहिट फिल्म?

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी शानदार एक्टिंग से भी अलग पहचान बनाई है. शादी और बेटी आराध्या के जन्म के बाद, जब उन्होंने फिल्मों से कुछ समय का ब्रेक लिया, तब फैंस को उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार था. इसी दौरान फराह खान की अपनी एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर उनके पास भी पहुंची थी. इस फिल्म में बड़े-बड़े स्टार्स शामिल थे, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन का नाम था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन ऐश्वर्या ने इसमें काम करने से मना कर दिया.
एक्ट्रेस के इस फैसले के पीछे कोई और नहीं, बल्कि पति अभिषेक बच्चन की फिल्म में मौजूदगी बताई जाती है. फराह खान के डायरेक्शन में बनी ‘हैप्पी न्यू ईयर’ साल 2014 की पॉपुलर फिल्मों में से एक थी. फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया. हालांकि, दीपिका इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थीं.
फराह खान ने पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को भी ये फिल्म ऑफर की थी. ऐश्वर्या के लिए ये फिल्म कमबैक के लिहाज से काफी खास हो सकती थी, क्योंकि इसमें शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका था और फिल्म का स्केल भी बहुत बड़ा था. लेकिन ऐश्वर्या ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया. ऐश्वर्या ने एक पुरानी बातचीत में इस फिल्म को लेकर अपनी सोच के बारे में खुलकर बात की थी. उनके मुताबिक, मां बनने के बाद फिल्मों में वापसी के लिए ये प्रोजेक्ट उनके लिए बिल्कुल सही हो सकता था.
लेकिन उनके सामने एक परेशानी थी. फिल्म में पहले से ही उनके पति अभिषेक बच्चन मौजूद थे. ऐश्वर्या को लगा कि अगर वो भी फिल्म का हिस्सा बनती हैं और शाहरुख के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई जाती है, तो स्क्रीन पर एक अलग तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है. उन्हें ये बात इसलिए भी अजीब लगी क्योंकि अभिषेक भी उसी फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे थे.
ऐश्वर्या ने उस समय अपनी बात रखते हुए कहा था, 'जब मुझे उस फिल्म के लिए पूछा गया, तो असल में, मां बनने के बाद ये वापसी के लिए एक बेहतरीन फिल्म थी. अगर आपको इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में ऐसा रोल करने को मिले, और वो फिल्म रिलीज हो और बॉक्स ऑफिस पर पक्की कामयाबी मिले, तो आप पहले ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं. ओह माय गॉड, मुझे वो बात कहने का मौका मिलता.
मतलब, क्या जबरदस्त फिल्म थी वो'. ऐश्वर्या को खुद भी लगता था कि अगर वो इस फिल्म में काम करतीं, तो ये उनके कमबैक के लिए शानदार मौका होता. फिल्म की सफलता को देखते हुए आज भी ये सवाल उठता है कि अगर ऐश्वर्या इसमें होतीं तो फिल्म और भी खास हो जाती.
ऐश्वर्या ने आगे कहा था, 'लेकिन मुझे नहीं पता कि AB के साथ ये कैसे होगा. मतलब, वो तो पहले से ही वहां थे. इसलिए मैं फराह से कह रही थी कि अगर आप मुझसे अलग से पूछें, तो मैं जरूर करूंगी. मतलब, 'मनवा लागे' जबरदस्त होता, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह के तालमेल में ये ठीक नहीं लगेगा और जब आप फिल्म देख रहे हों, तो ऐसी बहस की गुंजाइश क्यों रखें?'
ऐश्वर्या का कहना था कि एक एक्ट्रेस के तौर पर वो इस फिल्म को करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें लगा कि कहानी और किरदारों के बीच ऐसा तालमेल बन सकता है, जिस पर ऑडियंस का ध्यान फिल्म से हटकर दूसरी चीजों पर चला जाए. इसलिए उन्होंने इस ऑफर से पीछे हटना बेहतर समझा था.
ऐश्वर्या के लिए ये फैसला आसान नहीं था. एक तरफ उनके सामने बड़े बजट की हिट फिल्म का हिस्सा बनने और शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका था, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अभिषेक बच्चन भी उसी फिल्म में थे. आखिरकार उन्होंने अपने रिश्ते और परिवार को ध्यान में रखते हुए फिल्म छोड़ने का फैसला किया.
ऐश्वर्या ने इस बारे में कहा था, 'एक प्रोफेशनल और एक एक्टर के तौर पर काम छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन एक पत्नी के तौर पर आप इसी फैसले पर पहुंचती हैं'. यही वजह है कि ‘हैप्पी न्यू ईयर’ से जुड़ा ये किस्सा आज भी चर्चा में आ जाता है. फिल्म में बाद में दीपिका पादुकोण नजर आईं और शाहरुख के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया.