IPL से ठीक पहले… 76 साल के दिग्गज क्रिकेटर ने मांगी ‘जमील जमाली’ से मदद, ‘धुंरधर 2’ की टिकटों के लिए की गुजारिश

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 ( Indian Premier League 2026) का सभी स्पोर्ट्स लवर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं इस लीग का इंतजार सिर्फ दर्शकों ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स को भी रहता है. लेकिन आईपीएल से ठीक पहले लोगों के बीच ‘धुरधंर द रिवेंज’ का क्रेज देखा जा रहा है, जो कई भारतीय खिलाड़ियों के बीच भी नजर आ रहा है. आईपीएल की शुरुआत 28 मार्च, 2026 से होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक दिग्गज क्रिकेटर ‘धुरंधर 2’ को देखना चाहते हैं. मगर फिल्म के शो हाउसफुल होने और टिकट सोल्ड आउट की वजह से उन्हें ‘धुरंधर 2’ के जमील जमाली यानी एक्टर राकेश बेदी से मदद मांगनी पड़ी.

दरअसल, आदित्य धर की ‘धुरंधर द रिवेंज’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो इस समय बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. इसी बीच भारत के जाने माने दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर को भी रणवीर सिंह की इस फिल्म की टिकट मिलने में मुश्किल हो रही है. क्रिकेटर ने अपनी इस परेशानी का जिक्र एक्टर राकेश बेदी से किया, जो फिल्म ‘धुरंधर 2’ में जमील जमाली का किरदार निभा रहे हैं.

इस दिग्गज क्रिकेटर ने मांगी ‘जमील’ से मदद

एक्टर राकेश बेदी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं, जहां वो कई चीजों के बारे में बात करते और वीडियो शेयर करते हुए नजर आते हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने वीडियो शेयर कर दर्शकों से कहा, वो ‘धुरंधर 2’ के स्पॉइलर और क्लाइमैक्स सीन को बिल्कुल भी पोस्ट ना करें, इससे फिल्म पर असर पड़ेगा. इसी वीडियो में आगे उन्होंने सुनील गावस्कर की रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हुए बताया, ‘बीते दिन मैं भारत के महान स्पोर्ट्सपर्सन सुनील गावस्कर जी से मिला और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, राकेश जी. मुझे टिकट नहीं मिल पा रही है. प्लीज मेरे लिए अरेंज करवाएं.’

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राकेश बेदी करेंगे सुनील गावस्कर की मदद

राकेश बेदी ने अपनी और सुनील गावस्कर के बीच हुई इस बातचीत को शेयर करने के बाद कहा, ‘इसीलिए मैं उनके लिए कुछ टिकट का बंदोबस्त कर रहा हूं. उम्मीद है कि मैं उनके लिए ऐसा कर पाऊं.’ वहीं बात करें ‘धुरंधर 2’ की कमाई की, तो फिल्म ने लगभग 850 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह की इस फिल्म के पहला भाग यानी ‘धुरंधर’ ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी, जिसके बाद कई पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट गए थे.