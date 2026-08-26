कभी कपड़े, कभी धर्म तो कभी परंपरा...इन विज्ञापनों ने मचाया ऐसा बवाल कि कंपनियों को हटाने पड़े ऐड

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के GIVA ऐड को लेकर हुए विवाद के बाद कंपनी ने इसे हटा दिया. कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन पर विवाद और ट्रोलिंग के बाद ब्रांड ने कैंपेन हटा हटा लिया. दरअसल, विज्ञापन में उनके आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई जिसके बाद कृति ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि किसी भी त्योहार की असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं और रिश्तों में होती है. अब इस विवाद के एक दिन बाद ज्वेलरी ब्रांड ने अपना विज्ञापन सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिया है.
वहीं, बुधवार को ब्रांड ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया. उन्होंने लिखा, 'हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का सम्मान करते हैं. एक ब्रांड के तौर पर हमारा हमेशा से मानना रहा है कि इन खुशियों भरे पलों को पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट किया जाए. इस बार हम इस प्यार और जश्न में अपने पालतू जानवरों को भी शामिल करना चाहते थे लेकिन अगर विज्ञापन से समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो इसके लिए हमें खेद है. हमने विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला किया है.'
वहीं, कृति सेनन ने 25 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर विज्ञापन को लेकर हो रही आलोचना का जवाब दिया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ''त्योहारों का मतलब आपके पहने हुए कपड़ों में नहीं है बल्कि उन परंपराओं के प्रति भावनाओं और उनके महत्व में है. रक्षाबंधन का त्योहार सुरक्षा और प्यार के रिश्ते का प्रतीक है. मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को राखी बांधती हैं और एक-दूसरे की सुरक्षा, अच्छी सेहत, खुशी और लंबी उम्र की कामना करती हैं.'' इसके बाद कृति ने पोस्ट में पूछा, ''हम महिलाओं को यह बताना आखिर कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? समय के एथनिक फैशन में भी काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी किसी महिला के कल्चर के प्रति सम्मान को उसके कपड़ों से मापा जाता है. संस्कृति और परंपराएं महिला के दिल में होती हैं, नेकलाइन में नहीं.''
दरअसल, पूरा विवाद एक रक्षाबंधन विज्ञापन से शुरू हुआ. ज्वेलरी ब्रांड के एक विज्ञापन में कृति सेनन ने ऑफ-व्हाइट कलर का इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ है. इसमें ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, ड्रेप्ड स्कर्ट और केप शामिल है. विज्ञापन सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके कपड़ों को त्योहार के हिसाब से सही नहीं बताया. मामला तब और चर्चा में आया जब कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कृति का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों को इसी विज्ञापन से जोड़कर देखा गया.
कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ''महिला होने के लिए यह शानदार समय है. हमारी अलमारियां कई तरह के कपड़ों से भरी हैं और आज की महिला ग्लोबल महिला है. कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जींस से साड़ी और बिकिनी से सलवार-कमीज तक, आज हमारे पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं. फिर आप अपने भाई को बिकिनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प कहां गए? हा हा, यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है.''
हालांकि, विज्ञापन को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी कपड़ों, धर्म, त्योहारों, रिश्तों और भारतीय परंपराओं को लेकर कई विज्ञापनों पर जमकर बवाल हो चुका है. सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ने के बाद कुछ कंपनियों को अपने विज्ञापन वापस लेने पड़े, तो कुछ ने सफाई जारी की. आइए जानते हैं ऐसे ही विज्ञापनों के बारे में, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं.
तनिष्क, 2020: साल 2020 में ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपने एकत्वम कैंपेन का 43 सेकंड का विज्ञापन हटा लिया था. इसमें एक मुस्लिम परिवार अपनी हिंदू बहू की गोद भराई करता दिखता है. इसके बाद एक्स पर हैशटैग बॉयकॉट तनिष्क ट्रेंड करने लगा. साथ ही कंपनी पर आरोप लगे कि विज्ञापन कथित 'लव जिहाद' को बढ़ावा देता है.
सर्फ़ एक्सेल, 2019: वहीं, साल 2019 में होली के ऐड में एक लड़की अपने मुस्लिम दोस्त को रंगों से बचाकर मस्जिद तक पहुंचाती है और नमाज़ के बाद दोनों साथ होली खेलने का वादा करते हैं. इस एड को लेकर भी खूब विवाद हुआ. इस पर हैशटैग बॉयकॉट सर्फ़ एक्सेल ट्रेंड होने लगा. लोगों का आरोप था कि विज्ञापन हिंदू-विरोधी है. हालांकि, इस ऐड को वापस नहीं लिया गया.
फैबइंडिया, 2021: मशहूर कपड़ा ब्रांड फैबइंडिया ने जश्न-ए-रिवाज नाम का फ़ेस्टिव कलेक्शन लॉन्च किया. लोगों ने इसके उर्दू नाम पर आपत्ति जताई और हैशटैग दिवाली इज नॉट जश्न ए रिवाज ट्रेंड होने लगा. इसे लेकर भी खूब घमासान मचा.
डाबर 2021: करवा चौथ के विज्ञापन में दो महिलाएं एक-दूसरे के लिए व्रत रखती दिखीं. इसको लेकर खूब विवाद हुआ. तब मध्य प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 25 अक्तूबर 2021 को इस पर कार्रवाई की चेतावनी दी. फिर उसके अगले ही दिन कंपनी ने ऐड को हटा लिया. साथ ही कंपनी ने बयान जारी किया, 'हम अनजाने में लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं.'
इसके अलावा मान्यवर के आलिया भट्ट वाले ऐड को लेकर भी बवाल हुआ था. इसमें पारंपरिक 'कन्यादान' की रस्म की जगह 'कन्यामान' का सुझाव दिया गया था. कुछ लोगों ने इसे सनातन परंपराओं के खिलाफ बताया जिस पर काफी बहस छिड़ी.
कैंट, 2020: आटा-ब्रेड मेकर के इस ऐड में घरेलू सहायिका द्वारा आटा गूंथने को अस्वच्छ बताकर तुलना की गई थी. इसे असंवेदनशील और वर्ग-भेद को बढ़ावा देने वाला मानकर तीखी आलोचना हुई.
ज़ोमैटो, 2017 & 2023): 2017 में आउटडोर होर्डिंग्स पर आपत्तिजनक संक्षिप्त शब्दों के इस्तेमाल पर विवाद हुआ था. वहीं 2023 में 'कचरा' (लगान फिल्म के पात्र) की तुलना रिसाइकिल उत्पादों से करने पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा था.
इन सभी मामलों में एक बात समान रही, विवाद सोशल मीडिया से शुरू हुआ, नेताओं की बयानबाज़ी हुई और कई मौक़ों पर ब्रांड ने विज्ञापन वापस ले लिया. कृति सेनन के मामले में फ़िलहाल ब्रांड चुप है और विज्ञापन को लेकर बहस जारी है.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)