‘Patriot’ रिलीज से पहले मोहनलाल की नई फिल्म का ऐलान, ‘L367’ में दिखेगा दमदार अंदाज

Mohanlal New Film L367 :  गणतंत्र दिवस के खास मौके पर मोहनलाल और ममूटी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'पैट्रियट' का पोस्टर रीवील कर रीलीज डेट की अनाउंसमेंट की थी. मगर 'पैट्रियट' के रिलीज से पहले ही मोहनलाल ने अपनी एक और देशभक्ति पर आधारित फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है. एक्टर ने फिल्म का पोस्टर, टाइटल के साथ शेयर किया है.

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:29 PM IST
ममूटी, मोहनलाल और नयनतारा की नई फिल्म 'पैट्रियट' की रिलीज का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. वहीं  गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेकर्स ने फाइनल पोस्टर और रिलीज डेट को रिलीज किया था. इस फिल्म को लेकर इंटरनेट पर काफी दिनों से बज बना हुआ है. वहीं अब इस बज के बीच मोहनलाल ने अपनी एक और नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की स्टोरी सेक्शन में फिल्म का वर्किंग टाइटल ‘एल367’ रीवील कर दिया है. इस फिल्म को विष्णु मोहन डायरेक्ट करेंगे, जिनकी पहली फिल्म 'मेप्पडियन' को काफी सराहना मिली थी और उन्होंने नेशनल अवॉर्ड भी जीता था. 

करोड़ों के बजट में होगी फिल्म तैयार
खबरों के अनुसार ये फिल्म बड़े बजट और बड़े स्केल पर बनाई जाएगी, ये श्री गोकुलम मूवी की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक होगी. फिल्म के प्रोड्यूसर बैजू गोपालन और वी सी प्रवीन हैं, जबकि कृष्णमूर्ति एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की भूमिका में होंगे. मेकर्स इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल स्तर का बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं. फिल्म में मोहनलाल के साथ विदेशी और बॉलीवुड की टॉप टेक्निकल टीम को शामिल करने की योजना है. शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है.

फिल्म 'पैट्रियट' की रिलीज डेट
इससे पहले मोहनलाल ने अपकमिंग फिल्म 'पैट्रियट' से अपनी और ममूटी की पहली झलक साझा की थी, जिसमें दोनों ही इंटेंस लुक में दिखाई दिए. मोहनलाल और ममूटी ने अपनी फिल्म 'पैट्रियट' की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया, जो 23 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें, पैट्रियट’ के जरिए दोनों सुपरस्टार मोहनलाल और ममूटी लंबे समय बाद एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे. ऐसे में स्पाई-एक्शन-थ्रिलर फिल्म को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं.

फिल्म 'पैट्रियट की कास्ट
महेश नारायण के निर्देशन में बनी मोस्ट अवेटेड फिल्म में मोहनलाल और ममूटी के साथ फहाद फासिल, नयनतारा, राजीव मेनन और कुंचको बोबन जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में ममूटी डॉ. डेनियल जेम्स के किरदार में हैं. वहीं, मोहनलाल कर्नल रहीम की भूमिका में नजर आएंगे.

 

