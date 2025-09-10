Manoj Bajpayee की Inspector zende से पहले इस फिल्म में हुआ था ‘बिकनी किलर’ का पर्दा फाश, Randeep Hooda ने दिया था सभी को चकमा!

एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म Inspector zende नेटफ्लिक्स पर लगातार धमाल मचा रही है ये फिल्म दुनियाभर में मशहूर सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज पर आधारित है. 'बिकनी किलर' के नाम से फेमस इस खतरनाक किलर ने कई देशों में आतंक मचा रखा था और बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. इस किलर पर अब तक बॉलीवुड में कई फिल्मों को बनाया जा चुका हैं जिसमें चार्ल्स से जुड़े कई खुलासे किए गए हैं. वहीं बात करें मनोज बाजपेयी की फिल्म Inspector zende की तो ये एक पुलिस ऑफिसर की ओर से दिखाई गई कहानी को दर्शाती है. मगर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो चार्ल्स शोभराज के नजरिए से बनाई गई थी. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में.

Add Zee News as a Preferred Source

'मैं और चार्ल्स'

आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी जिसका टाइटल 'मैं और चार्ल्स' रखा गया था. इस फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा 'बिकनी किलर' चार्ल्स शोभराज का किरदार निभाते हुए नजर आए थे. इस फिल्म में चार्ल्स के तेज दिमाग और चालाकी को दिखाया गया था, जिसमें कई मर्डर करने के बाद पकड़े जाने से लेकर जेल से फरार होने तक के कई पहलुओं को दिखाया गया है. फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा की कमाल की एक्टिंग और किरदार को सच्चाई से निभाने के लिए काफी प्रेज भी किया गया था. इस फिल्म ने कई लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया था.

चार्ल्स शोभराज पर नेटफ्लिक्स का दबदबा

सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज पर अब तक कई फिल्में बनाई जो चुकी हैं जो कि ज्यादातर नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई या दिखाई गई हैं. कुछ समय पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'ब्लैक वारंट' में चार्ल्स के जेल से भागने की कहानी को दिखाया गया था. तो वहीं 'द सर्पेंट' में उसकी प्रेमिका और जुर्म की कहानी पर फोकस किया गया है.

आखिर क्यों पड़ा नाम ‘बिकनी किलर’

चार्ल्स शोभराज को कई नाम से बुलाया जाता था जिसमें से एक नाम 'बिकनी किलर' भी थी. इस नाम से शोभराज को इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि वो मर्डर के लिए सबसे ज्यादा निशाना बिकिनी पहने हुई विदेशी महिलाओं को बनाता था. मर्डर करने के लिए वो ज्यादातर एक ही तरीका आजमाता था. वो पहले लोगों से दोस्ती करता था और फिर ड्रिंक्स में ड्राग्स को मिलाकर उन्हें पिला देता था और फिर मर्डर करने के बाद उनकी चीजों को चुराकर भाग जाता था.

