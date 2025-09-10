Manoj Bajpayee की Inspector zende से पहले इस फिल्म में हुआ था ‘बिकनी किलर’ का पर्दा फाश, Randeep Hooda ने दिया था सभी को चकमा!
Advertisement
trendingNow12916347
Hindi Newsबॉलीवुड

Manoj Bajpayee की Inspector zende से पहले इस फिल्म में हुआ था ‘बिकनी किलर’ का पर्दा फाश, Randeep Hooda ने दिया था सभी को चकमा!

फिल्म Inspector zende से पहले भी इस खतरनाक किलर पर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं लेकिन रणदीप हुड्डा कि इस फिल्म ने फैंस को काफी इंप्रेस किया था. आइए जानते हैं फिल्म के बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Manoj Bajpayee की Inspector zende से पहले इस फिल्म में हुआ था ‘बिकनी किलर’ का पर्दा फाश, Randeep Hooda ने दिया था सभी को चकमा!

एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म Inspector zende नेटफ्लिक्स पर लगातार धमाल मचा रही है ये फिल्म दुनियाभर में मशहूर सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज पर आधारित है. 'बिकनी किलर' के नाम से फेमस इस खतरनाक किलर ने कई देशों में आतंक मचा रखा था और बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. इस किलर पर अब तक बॉलीवुड में कई फिल्मों को बनाया जा चुका हैं जिसमें चार्ल्स से जुड़े कई खुलासे किए गए हैं. वहीं बात करें मनोज बाजपेयी की फिल्म Inspector zende की तो ये एक पुलिस ऑफिसर की ओर से दिखाई गई कहानी को दर्शाती है. मगर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो चार्ल्स शोभराज के नजरिए से बनाई गई थी. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में.

 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

 

'मैं और चार्ल्स' 
आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी जिसका टाइटल 'मैं और चार्ल्स' रखा गया था. इस फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा 'बिकनी किलर' चार्ल्स शोभराज का किरदार निभाते हुए नजर आए थे. इस फिल्म में चार्ल्स के तेज दिमाग और चालाकी को दिखाया गया था, जिसमें कई मर्डर करने के बाद पकड़े जाने से लेकर जेल से फरार होने तक के कई पहलुओं को दिखाया गया है. फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा की कमाल की एक्टिंग और किरदार को सच्चाई से निभाने के लिए काफी प्रेज भी किया गया था. इस फिल्म ने कई लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया था.

 

चार्ल्स शोभराज पर नेटफ्लिक्स का दबदबा
सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज पर अब तक कई फिल्में बनाई जो चुकी हैं जो कि ज्यादातर नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई या दिखाई गई हैं. कुछ समय पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'ब्लैक वारंट' में चार्ल्स के जेल से भागने की कहानी को दिखाया गया था. तो वहीं 'द सर्पेंट' में उसकी प्रेमिका और जुर्म की कहानी पर फोकस किया गया है.

 

fallback

 

आखिर क्यों पड़ा नाम ‘बिकनी किलर’
चार्ल्स शोभराज को कई नाम से बुलाया जाता था जिसमें से एक नाम 'बिकनी किलर' भी थी. इस नाम से शोभराज को इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि वो मर्डर के लिए सबसे ज्यादा निशाना बिकिनी पहने हुई विदेशी महिलाओं को बनाता था. मर्डर करने के लिए वो ज्यादातर एक ही तरीका आजमाता था. वो पहले लोगों से दोस्ती करता था और फिर ड्रिंक्स में ड्राग्स को मिलाकर उन्हें पिला देता था और फिर मर्डर करने के बाद उनकी चीजों को चुराकर भाग जाता था.
  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Main Aur Charlesandeep hoodaManoj BajpayeeInspector ZendeCharles Shobhraj

Trending news

हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Vice President
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
;