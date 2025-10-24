Advertisement
शादी से पहले श्रीदेवी के करियर में ऐसे बने ‘गेम चेंजर’ बोनी कपूर, फीस बढ़ाने के लिए लगाई थी कमाल की तरकीब

Boney Kapoor: फेमस फिल्मकार बोनी कपूर ने एक बार खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने एक तरकीब से श्रीदेवी की फीस बढ़ाने में उनकी मदद की थी. कॉमेडियन कपिल शर्मा के एक शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें बोनी कपूर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने शादी से पहले श्रीदेवी की फीस बढ़ाई थी. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Oct 24, 2025, 12:09 AM IST
Boney Kapoor: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस फिल्मकार बोनी कपूर ने एक बार खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने एक तरकीब से श्रीदेवी की फीस बढ़ाने में उनकी मदद की थी. कॉमेडियन कपिल शर्मा के एक शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें बोनी कपूर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने शादी से पहले श्रीदेवी की फीस बढ़ाई थी. बोनी कपूर कहते हैं कि 'जब मेकर्स 'जोशीले' के लिए कास्टिंग कर रहे थे, तो श्रीदेवी को सनी देओल के साथ कास्ट किया गया. मैं चाहता था कि मेरे भाई की जोड़ी भी किसी टॉप अभिनेत्री के साथ बने. इसलिए मैं मुंबई में श्रीदेवी से मिला. 

'श्रीदेवी की मां ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे'
उन्होंने कहा, 'मेरी मां हमेशा की तरह बात करेंगी.' तो, यह उनसे मेरी पहली मुलाकात थी. श्रीदेवी की मां ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे, मैंने उन्हें 11 लाख रुपए ऑफर किए. वह एक टॉप स्टार थीं.' उन्होंने आगे कहा, 'हम रुइया पार्क के एक बंगले में शूटिंग कर रहे थे. इसलिए मैं उनकी मां से मिलने चेन्नई गया. हम बात करने लगे. उन्हें हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती थी. लेकिन, मैं उनके हाव-भाव से उनकी बातों को समझ रहा था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'कीमत 10 रुपए. 10 रुपए का मतलब था 10 लाख रुपए'
उन्होंने कहा, 'कीमत 10 रुपए. 10 रुपए का मतलब था 10 लाख रुपए. मैंने थोड़ी रिसर्च की और मार्केट में पता किया कि श्रीदेवी ने अपनी आखिरी फिल्म के लिए कितना चार्ज किया था. उस समय उन्होंने आखिरी फिल्म 8.5 लाख रुपए में साइन की थी. मैंने सोचा, 'उन्होंने 8.5 लाख रुपए में साइन की है, मैं उन्हें 9 लाख दूंगा.' जब उन्होंने कहा, '10 रुपए', तो मैंने कहा, 'नहीं'. तो, वह 10 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं. मैंने कहा, 'मैं 11 रुपए दूंगा.' उसके बाद, वह 15 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं. 

'स्टाफ का पैसा अलग है, 30,000 रुपए'
फिर उन्होंने कहा, 'स्टाफ का पैसा अलग है, 30,000 रुपए'. मैंने कहा, 'नहीं, मैं 50,000 रुपए दूंगा.' जब मैंने उन्हें 11 लाख रुपए दिए, तो एक शर्त रखी थी. बोनी ने यह शर्त रखी थी कि वह धीरे-धीरे श्रीदेवी की फीस बढ़ाएंगे, इसके लिए उनको साथ देना होगा. बोनी कपूर कहते हैं, 'उनकी मां ने कहा, 'यह कैसे होगा? अगली फिल्म के लिए 15 लाख रुपए कौन देगा?' मैंने यश चोपड़ा से बात की और 15 लाख रुपए में 'चांदनी' साइन करवा दी. वे खुश हो गए. जब ​​मैं अगली फिल्म के लिए उनकी मां से बात करने गया, तो उन्होंने कहा, 'तुम्हारे लिए, 14 लाख रुपए.' मैंने कहा, 'क्यों? मैं 16 लाख रुपए दूंगा. लेकिन, एक शर्त पर अगली फिल्म के लिए उन्हें 25 लाख रुपए मांगने होंगे.' उन्होंने कहा, '25 कौन देगा?' इसके बाद 'खुदा गवाह' में श्रीदेवी को 25 लाख रुपए दिए गए.' 

