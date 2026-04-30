एक फोटो से कैसे बनती-बिगड़ती है स्टार की इमेज, जबरदस्त फैन फॉलोइंग के बीच अचानक शुरू हो जाती है ट्रोलिंग; Rihanna से पहले ये स्टार्स बने निशाना

सोशल मीडिया के जमाने में सिर्फ एक तस्वीर किसी भी इंसान की छवि को बना और बिगाड़ भी सकती है. हाल ही में इसका ताजा उदाहरण अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) के मामले में देखने को मिला, जहां उनकी एक फोटो वायरल होते ही ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया. दिलचस्प बात ये है कि उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के बावजूद, बिना पूरी सच्चाई जाने लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया, जिसने रिहाना की छवि पर सवाल खड़े कर दिए.

यूजर्स ने फोटो के आधार पर अपनी-अपनी राय बनानी शुरू कर दी और देखते ही देखते ट्रोलिंग तेज हो गई. ये घटना दिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में विजुअल कंटेंट कितनी तेजी से लोगों की सोच को बदलता है. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब किसी स्टार को एक फोटो की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो.

आलिया भट्ट के लेदर बैग पर हंगामा

अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना से पहले कई बॉलीवुड स्टार्स इस तरह की घटना का शिकार हो चुके हैं, जिसमें आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और स्पिरिचूअल स्पीकर जया किशोरी का नाम भी शामिल हैं. साल 2024 में आलिया भट्ट को एक लेदर बैग के चलते ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, उसी समय वो ‘पोचर’ नाम की वेब सीरीज से जुड़ी थीं, जो जानवरों के अवैध शिकार के खिलाफ थी. लेकिन उसी समय उन्हें एक्ट्रेस को लेदर बेग के साथ देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू कर दी.

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प्रियंका चोपड़ा की वायरल फोटो

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी इस तरह की ट्रोलिंग से बच नहीं पाईं. साल 2019 में एक्ट्रेस की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसने हंगामा मचा दिया. इस वायरल फोटो में वो मियामी में अपने पति के निक जोनस के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही थीं, उस दौरान उन्हें धूम्रपान करते हुए देखा गया. ये फोटो इसलिए विवाद में बदल गई क्योंकि एक्ट्रेस ने इस घटना के कुछ दिनों पहले ही हेल्थ और पॉल्यूशन को लेकर बात की थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ‘हिपोक्रेट’ का टैग दिया.

स्पिरिचूअल स्पीकर जया किशोरी भी हुईं इसका शिकार

इसी तरह, स्पिरिचूअल स्पीकर जया किशोरी भी तस्वीरों के आधार पर ट्रोलिंग का शिकार हो चुकी हैं. उनके एक फोटो को लेकर लोगों ने कई तरह के कमेंट किए और बिना पूरी जानकारी के उन्हें ट्रोल कर दिया. इन घटनाओं से ये साफ होता है कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आसानी से आपकी इमेज को बना और बिगाड़ सकती है. इंटरनेट पर ‘इंस्टेंट जजमेंट’ की जैसे कमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं लोग किसी भी फोटो या वीडियो को देखकर तुरंत राय बना लेते हैं, बिना ये समझे कि उसके पीछे की रियलिटी क्या है. यही वजह है कि कई बार सेलेब्रिटीज को बिना मतलब के भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.