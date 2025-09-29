Advertisement
Saif Ali Khan से पहले ये सुपरस्टार बनना चाहता था ‘लंगड़ा त्यागी’, डायरेक्टर ने क्यों दिखाया था बाहर का रास्ता

बॉलीवुड की इस ऑल टाइम क्लासिक फिल्म ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धूम मचा दी थी. इस मल्टीस्टारर फिल्म ने कई एक्टर्स के करियर को तेजी दे दी थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बड़ी फिल्म से बॉलीवुड के इस खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:21 PM IST
बॉलीवुड की हर फिल्म की कहानी के पीछे बहुत से छोटे-छोटे किस्से होते हैं जिसका जिक्र अक्सर एक्टर या किसी डायरेक्टर द्वारा ही किया जाता है. आज हम आपको सैफ अली खान की कल्ट क्लासिक फिल्म 'ओमकारा' के बारे एक दिलचस्प किस्सा बताएंगे. इस फिल्म में सैफ अली खान के किरदार 'लंगड़ा त्यागी' को फिल्म से ज्यादा लोकप्रियता मिली थी. 'लंगड़ा त्यागी' एक ऐसा किरदार था जिसने अपने चटपटे अंदाज से ऑडियंस का दिल जीत लिया था.

 

यह भी पढ़ें : ‘लंगड़ा त्यागी’ का बड़े पर्दे पर होगा Spin-Off, क्या Saif Ali khan की कल्ट क्लासिक Omkara फिर से मचाएगी धमाल?

'लंगड़ा त्यागी'
डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की कल्ट क्लासिक फिल्म 'ओमकारा' में अजय देवगन, करीना कपूर, विवेक ओबेरॉय और पंकज त्रिपाठी समेत कई बड़े स्टार्स नजर आए थे. लेकिन फिल्म में सैफ अली खान के किरदार 'लंगड़ा त्यागी' को लेकर फैंस हमेशा एक्साइटेड रहते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि इस किरदार के लिए पहली पसंद आमिर खान थे? जी हां! दरअसल इस किरदार को आमिर खान निभाना चाहते थे वो 'लंगड़ा त्यागी' के कैरेक्टर के लिए इंटरेस्टेड थे. 

 

फिल्म से बाहर का रास्ता
खबरों की मानें तो, जब डायरेक्टर विशाल भारद्वाज इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे तब आमिर खान इस रोल के लिए काफी उत्साहित थे, जिसके लिए वो डायरेक्टर से पहले भी मीटिंग कर चुके थे. मगर आमिर की ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई और विशाल ने फिल्म से आमिर को बाहर का रास्ता दिखा दिया और सैफ को 'लंगड़ा त्यागी' के लिए कास्ट कर लिया था. इस किरदार के चलते डायरेक्टर विशाल और आमिर के रिश्ते भी खराब हो गए थे. मगर अब दोनों ने के रिश्ते फिर से अच्छे हो गए हैं. 

 

सैफ अली खान
फिल्म का 'ओमकारा' का ये किरदार सैफ अली खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था और रातों-रात सैफ डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गए थे. 'लंगड़ा त्यागी' के किरदार में सैफ अली खान ने फैंस को शॉक्ड कर दिया था और फिल्म ने लगभग 26 करोड़ की तगड़ी कमाई की थी.

 

 

 

;